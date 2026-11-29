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Πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνολικά του νησιού, έχει φέρει η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια. Από το βράδυ του Σαββάτου άρχισαν οι σφοδρές καταιγίδες ενώ στους κατοίκους έφτασε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην… πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, καθώς πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι, ενώ όπως μεταδίδει το evima στην περιοχή της Λίμνης, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις. Αποτέλεσμα, τεράστιοι βράχοι και φερτά υλικά να έχουν καταλήξει στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Το πρωί της Κυριακής (29/11) λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σημειώθηκε πτώση μεγάλου πλατάνου στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδικό άξονα Προκόπι – Μαντούδι.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, η Εύβοια βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Σύμφωνα με το δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα της ΕΛΑΣ, από την περασμένη Παρασκευή (27/11) και το Σάββατο (28/11) υποχρεωτική είναι η χρήση αλυσίδων σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών:

Τρικάλων

Καρδίτσας

Βοιωτίας

Ευβοίας

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας

Το σχετικό μήνυμα της τροχαίας αναφέρει: «Υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, για το σύνολο του οδικού δικτύου».