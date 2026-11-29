Η δεύτερη φρεγάτα FDI του Πολεμικού Ναυτικού «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να φτάσει αύριο, Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, στον Φαληρικό Όρμο, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της από τα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως έγραψε χθες (28/11) ο Χρήστος Μαζανίτης στο enikos.gr, η τελετή υποδοχής της νεότευκτης φρεγάτας FDI Belharra «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602 αναμένεται να μαγνητίσει τα βλέμματα στον Φαληρικό Όρμο, με την πολιτειακή και στρατιωτική ηγεσία να δίνει σύσσωμη το παρών. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας θα υποδεχθούν το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο, το οποίο έρχεται να πλαισιώσει την αδελφή φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» F-601, αλλάζοντας ριζικά τις ισορροπίες δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την τιμητική συνοδεία της «ΝΕΑΡΧΟΣ» στον Σαρωνικό αναλαμβάνει η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ μαζί με δύο Πυραυλακάτους – Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) κλάσης «ΡΟΥΣΣΕΝ», ενώ εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, τον σχηματισμό θα πλαισιώσουν και δύο Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου (ΣΑΠ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) – των «σκιών του Αιγαίου», εξοπλισμένα με τους φονικούς πυραύλους ακριβείας SPIKE NLOS, οι οποίοι πρόσφατα δοκιμάστηκαν με στην βύθιση του παροπλισμένου πλοίου – στόχου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ.

Οι «αστακοί του Αιγαίου»

Η επιλογή των δύο πυραυλακάτων – ΤΠΚ για την υποδοχή της νέας φρεγάτας κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Αντιθέτως, φέρει βαρύ συμβολισμό και στέλνει ηχηρά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Τα πλοία κλάσης «ΡΟΥΣΣΕΝ», γνωστά στο ναυτικό λεξιλόγιο ως οι «αστακοί του Αιγαίου» επειδή σε ένα σκαρί 62 μέτρων φέρουν τον οπλισμό μιας ολόκληρης φρεγάτας και αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες που αγγίζουν τους 35 κόμβους, αποτελούσαν μέχρι την έλευση των FDI τις τελευταίες νεότευκτες μονάδες που είχε παραλάβει ο Στόλος.

Το κρισιμότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι οι «ΡΟΥΣΣΕΝ» ναυπηγήθηκαν επί ελληνικού εδάφους, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Ουσιαστικά είναι τα τελευταία πολεμικά πλοία που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα.

Η παρουσία τους δίπλα στη «ΝΕΑΡΧΟΣ» λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν και το φιλόδοξο αύριο. Σηματοδοτεί τη στρατηγική απόφαση της Αθήνας για επιστροφή στην πλήρη ναυπήγηση πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων στην Ελλάδα. Στόχος δεν είναι απλώς η ενίσχυση του Στόλου, αλλά η πλήρης απεξάρτηση από το εξωτερικό, η κατάκτηση βιομηχανικής αυτονομίας με εξαγωγικές δυνατότητες και η κατακόρυφη διεύρυνση του γεωπολιτικού εκτοπίσματος της χώρας.

Τι αλλάζει στη «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Πέρα από το εθνικό αφήγημα, η άφιξη της «ΝΕΑΡΧΟΣ» φέρνει και ουσιαστικές επιχειρησιακές αναβαθμίσεις. Αν και ανήκουν στην ίδια κλάση, η «ΝΕΑΡΧΟΣ» ενσωματώνει κρίσιμες διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με την πρωτοπόρο «ΚΙΜΩΝ». Ως πλοίο διαμόρφωσης Standard 2, διαθέτει από την πρώτη στιγμή της ένταξής της στον Στόλο πλήρως επιχειρησιακή την πλήρη σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και αυξημένες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής, αξιοποιώντας στο έπακρο το πανίσχυρο ραντάρ Sea Fire και τους πυραύλους Aster 30. Εν αντιθέσει με την ΚΙΜΩΝ η δεύτερη Belharra έχει διασυνδεμένα και τα 32 κελιά των εκτοξευτών SYLVER 50 καθώς και το αντιαεροπορικό σύστημα RAM.

Παράλληλα, ενσωματώνει βελτιώσεις λογισμικού στο σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS, οι οποίες προέκυψαν από τις εντατικές θαλάσσιες δοκιμές της «ΚΙΜΩΝ», καθιστώντας τη «ΝΕΑΡΧΟΣ» ακόμη πιο φονική και δικτυοκεντρική από την πρώτη ημέρα.

Ραντεβού στη Λοριάν για την «ΦΟΡΜΙΩΝ»

Η ναυτική ισχύς της Ελλάδας, ωστόσο, δεν σταματά στον Σαρωνικό. Ενώ η «ΝΕΑΡΧΟΣ» θα δένει στον ναύσταθμο, τα βλέμματα στρέφονται ήδη στη Γαλλία και τα ναυπηγεία της Λοριάν. Εκεί, όπως έχουμε μεταδώσει στο enikos.gr, στις 17 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην τρίτη φρεγάτα της κλάσης, την «ΦΟΡΜΙΩΝ», η οποία εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας τον Μάρτιο, ίσως πριν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Με τον ρυθμό παραδόσεων να τρέχει με ταχύτητα, το Πολεμικό Ναυτικό συγκροτεί μια πανίσχυρη αιχμή του δόρατος, θωρακίζοντας το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για τις επόμενες δεκαετίες, αφού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έπεται το 2027 η παραλαβή της ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, της 4ης φρεγάτας FDI Belharra ενώ από το 2028 αναμένεται η σταδιακή παραλαβή και των δύο φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini από την Ιταλία.