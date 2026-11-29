Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το τελευταίο της χαρτί για να παραμείνει «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, παίζει το απόγευμα της Κυριακής (29/11, 19:00) η Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φιλοξενείται στην Σαντιάγκο δε Κομποστέλα από την Ισπανία και σε περίπτωση ήττας αποχαιρετά οριστικά τις ελπίδες πρόκρισης. Ωστόσο, ακόμα και με νίκη θα χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων αλλά και δικές της νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια των προκριματικών.

Με πολλές απουσίες η 12άδα του Σπανούλη

Σήμερα η Εθνική καλείται να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, έχοντας χάσει τους Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νίκο Χουγκάζ. Αποκόμισαν και οι τέσσερις τραυματισμούς και έμειναν εκτός αποστολής. Ήδη, οι τραυματισμοί των έμπειρων Νικ Καλάθη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη πριν από τον αγώνα με τη Γεωργία είχαν αφήσει τον Βασίλη Σπανούλη με περιορισμένες επιλογές στα γκαρντ. Ο μέχρι προ ημερών τιμωρημένος στον Ολυμπιακό Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε τον πρώτο αγώνα του μετά από καιρό κόντρα στους Γεωργιανούς και δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, υποχρεώθηκε να καλέσει τον 22άχρονο γκαρντ του Ολυμπιακού Νίκο Πλώττα για τον αγώνα με τους «Ίβηρες». Στη δωδεκάδα συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά εν συγκρίσει με το ματς απέναντι στη Γεωργία την περασμένη Πέμπτη και οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης και Νίκος Περσίδης που είχαν κληθεί εξ αρχής στην προετοιμασία.

Η 12άδα της Εθνικής

Κώστας Παπανικολάου

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Βασίλης Τολιόπουλος

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Μιχάλης Λούντζης

Μανώλης Χατζηδάκης

Νάσος Μπαζίνας

Ομηρος Νετζήπογλου

Αντώνης Καραγιαννίδης

Νίκος Περσίδης

Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Νίκος Πλώττας

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία του 9ου ομίλου

4η Αγωνιστική (29/11 – 19:00)

Ισπανία-Ελλάδα

Γεωργία-Πορτογαλία

Ουκρανία-Μαυροβούνιο

Βαθμολογία

Ισπανία 15 (6-3) Γεωργία 15 (6-3) Ουκρανία 15 (6-3) Πορτογαλία 14 (5-4) ΕΛΛΑΔΑ 13 (4-5) Μαυροβούνιο 13 (4-5)

* Προκρίνονται οι 3 πρώτοι