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Ασταμάτητη είναι φέτος η Λάτσιο. Η ομάδα του Χρήστου Μανδά πήρε τη νίκη και μέσα στο Τορίνο, επικρατώντας της ομώνυμης ομάδας με 2-1 και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A μετά από 13 αγωνιστικές.

Ένα τρίλεπτο ξέσπασμα για την Λάτσιο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έφερε δύο γκολ, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση στο δεύτερο μέρος και -παρότι η Τορίνο ξαναμπήκε στο ματς στο 62′- δεν εμπόδισε τους “λατσιάλι” να φτάσουν στην 8η νίκη τους στα τελευταία 9 ματς (έχουν και μία ισοπαλία) και να διατηρήσουν το αήττητο που έχουν από την έναρξη της σεζόν (11-2-0).

Λίγες ώρες μετά, η Ίντερ επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, διαλύοντας εντός έδρας την Τζένοα με 4-0. Οι “νερατζούρι” βρήκαν τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο (ακυρώθηκε και ένα για οφσάιντ) και είδαν τον Τουράμ να σημειώνει από ένα γκολ σε κάθε 45λεπτο.



Αποτελέσματα και σκόρερ της 13ης αγωνιστικής

Βενέτσια-Μπολόνια 0-0

Φροζινόνε-Πάρμα 3-0

(55′, 61′, 79′ Μπόμπτσεκ)

Τορίνο-Λάτσιο 1-2

(62′ Ανταμς – 42′ Πρόβστγκααρντ, 44′ Ίσακσεν)

Ίντερ-Τζένοα 4-0

(29′ Μαρτίνες, 40 και 54′ Τουράμ, 45+3′ Σούσιτς)

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 29/11

Σασουόλο-Νάπολι 29/11

Ρόμα-Μόντσα 29/11

Κόμο-Γιουβέντους 29/11

Λέτσε-Αταλάντα 30/11

Κάλιαρι-Μίλαν 30/11