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«Ραντεβού» στις 19 Φεβρουαρίου δίνουν τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αφού τότε θα αρχίσει το ιδρυτικό Συνέδριο του κόμματος.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, προσδιόρισε σήμερα επακριβώς την ημερομηνία διεξαγωγής του ιδρυτικού Συνεδρίου.

Κατά τη δευτερολογία του στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ο Αλέξης Τσίπρας έκανε γνωστό, συγκεκριμένα, ότι το Συνέδριο θα γίνει στις 19 ως 21 Φεβρουαρίου.

Όπως έλεγαν πριν μερικές ημέρες στελέχη της ΕΛΑΣ, στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν περίπου 5.000 μέλη.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε με την ομιλία του το στίγμα της στρατηγικής της ΕΛΑΣ εν όψει των εκλογών, ενώ παρείχε πλήρη κάλυψη στον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Ο κ. Τσίπρας ζήτησε νίκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών θέτοντας ως… βασικό δίλημμα της κάλπης το «Αλλαγή ή Διαφθορά;».

Σε ό,τι αφορά στον γραμματέα του κόμματος, είπε, μεταξύ άλλων, πως «εδώ που τα λέμε όμως, ένα θράσος το έχουμε. Το θράσος να είναι στη θέση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ όχι ένας αργόμισθος, ή ένας αργυραμοιβός της εξουσίας, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Το θράσος να έχει μετατρέψει κάποια γραφεία του σε… γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ».