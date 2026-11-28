Την Σμαράγδα Καρύδη φιλοξένησε η Φαίη Σκορδά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο «For You». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η επιτυχημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός πως κάποιες φορές βγαίνουν στη δημοσιότητα ανυπόστατα πράγματα για την προσωπική της ζωή, ενώ μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση.

Σε ερώτηση για το αν νιώθει άβολα, όταν έρχονται πράγματα στην επιφάνεια που αφορούν στην προσωπική της ζωή, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Κοίτα, εξαρτάται. Υπάρχουν φορές που είναι ψέμα. Οπότε τι άβολα; Πιο πολύ άβολα νιώθω τώρα που μου το λες. Δηλαδή ότι πρέπει να κάτσω να το αναλύσω. Όταν διαβάζω κάτι, λέω: “Α, γράψανε μια βλακεία”».

«Καμιά φορά μου χρεώνουν ανυπόστατα πράγματα. Επειδή όμως είναι ανυπόστατα και επειδή δεν το τροφοδοτώ, σβήνει. Πάντα υπάρχει κάτι ανυπόστατο που μπορεί να υπονοηθεί ή να γραφτεί. Αν ασχοληθείς, το μεγαλώνεις, του δίνεις υπόσταση.

Επειδή υπάρχει πολύ site, πολύ social media, πολύ εφημερίδα, πολύ περιοδικό, πολύ τα πάντα, πρέπει με κάτι να γεμίσουν. Οπότε ο καθένας μπορεί να γράψει κάτι. Αλλά άμα δεν το τροφοδοτήσεις ή δεν είναι και αλήθεια, έτσι όπως ήρθε, έφυγε. Προσπαθώ να μην ασχολούμαι. Κάποια μπορεί και να μην τα γνωρίζω», συνέχισε η καλλιτέχνις στη συνέντευξή της.