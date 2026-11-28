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Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11), στη Γαύδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, 41 μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από τα βράχια, στην περιοχή της Άμπελου. Οι δύο εκ των αλλοδαπών απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Παράλληλα, οι τέσσερις από τους μετανάστες που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σημειώνεται ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, από τη νύχτα της Παρασκευής μέχρι και αυτή την ώρα, είναι ιδιαίτερα αυξημένες, με περισσότερους από 1.000 μετανάστες να έχουν φτάσει στο νησί με διαφορετικές λέμβους.