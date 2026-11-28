Οκτώ συνολικά επιχειρήσεις διάσωσης με τις δύο από αυτές το πρωί του Σαββάτου ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των μεταναστών που εντοπίστηκαν από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Λιμένων σε περίπου 943. Ανάμεσά τους είναι γυναίκες, παιδιά, βρέφη και δύο έγκυες, ενώ πάνω από 150 άνθρωποι βγήκαν μόνοι τους στην ακτή.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται από το Λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex, ενώ πληροφορίες αναφέρουν άλλες δύο λέμβους, οι οποίες βρίσκονται νότια της Ιεράπετρας με άγνωστο αριθμό μεταναστών.

Διαδοχικές επιχειρήσεις από τα μεσάνυχτα

Όπως σημειώνει το Cretalive, από τις 00:30 του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλα περιστατικά εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 583 αλλοδαπών στη Γαύδο, στους Καλούς Λιμένες και στην παραλία Τρυπητή Σφακίων.