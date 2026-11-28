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Στη σύλληψη μιας 42χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση παράνομης κατοχής όπλων και άλλων αντικειμένων, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατοικία στην περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, οι οποίοι εντόπισαν στο σπίτι, όπου διέμενε η 42χρονη μαζί με την ανήλικη κόρη της και έναν 46χρονο άνδρα, σημαντικό αριθμό όπλων και εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μία δίκαννη καραμπίνα, τέσσερα αεροβόλα όπλα που εκτοξεύουν μεταλλικά βλήματα, δύο όπλα κρότου, ένας πυρσός, επτά μαχαίρια, καθώς και 641 φυσίγγια και σφαιρίδια.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κουκούλες τύπου full face, δύο φορητούς ασυρμάτους συντονισμένους στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., ένα καπέλο της Ελληνικής Αστυνομίας, τρεις ανιχνευτές μετάλλων, δύο drones, καθώς και ζώνη πλήρους εξάρτησης με επτά θήκες.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης μία συσκευασία κάνναβης βάρους 2,6 γραμμαρίων, μονάδα καταγραφικού από σύστημα βιντεοσκόπησης κατοικίας, ένα κινητό τηλέφωνο και συσκευή ευθυγράμμισης σκοπευτικών λέιζερ.

Σε βάρος της 42χρονης, καθώς και του 46χρονου άνδρα, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών, αρχαιοτήτων και ραδιοσταθμών, καθώς και για έκθεση ανηλίκου.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.