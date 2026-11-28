Αυξημένες κατά 4% προβλέπεται να είναι από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως, αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, με βάση το ποσοστό του πληθωρισμού που καταγράφει η Ελλάδα για το 2026 και αυτό εκτιμάται πως θα είναι 4%, όπως αναφέρεται στο τελικό κείμενο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Οι εισφορές

Εάν λοιπόν το ποσοστό της αύξησης είναι 4%, τότε οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες θα διαμορφωθούν με τον εξής τρόπο.

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