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Συνολικά 102.950.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 120.390 δικαιούχους, από τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.700.00 ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου,

στις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας),

στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για την πληρωμή των εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ και

στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: