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Στους πρώτους μήνες του 2027 τοποθετείται χρονικά η έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, έπειτα από την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου. Ο μηχανισμός θα παρέχει στους ευάλωτους οφειλέτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους τη δυνατότητα να παραμείνουν στην κύρια κατοικία τους ως μισθωτές για διάστημα έως 12 ετών, με κρατική επιδότηση μέρους του ενοικίου και δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου υπό προϋποθέσεις.

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας προβλέπει την άμεση διαβίβαση του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με τον ανάδοχο και η εισαγωγή της στη Βουλή προς κύρωση.

Η έναρξη λειτουργίας του Φορέα προϋποθέτει την κύρωση της σύμβασης με νομοθετική πράξη.

Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός

Το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Φορέα καθορίζεται στα άρθρα 217 έως 226 του νόμου 4738/2020 και αποσκοπεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των οικονομικά ευάλωτων οφειλετών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της κύριας κατοικίας τους.

Οι οφειλέτες που έχουν χαρακτηριστεί ευάλωτοι και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα μεταβίβασης της κατοικίας τους στον Φορέα.

Ο Φορέας θα αποκτά την κυριότητα του ακινήτου έναντι του τιμήματος που προβλέπει η νομοθεσία και στη συνέχεια θα το εκμισθώνει στον πρώην ιδιοκτήτη, με το μίσθωμα να καθορίζεται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να φθάσει τα 12 έτη, επιτρέποντας στον οφειλέτη να συνεχίσει να διαμένει στο ακίνητο χωρίς να διατηρεί την κυριότητά του.

Κρατική επιδότηση ενοικίου και δυνατότητα επαναγοράς

Το Δημόσιο θα καλύπτει μέρος του μηνιαίου μισθώματος μέσω της χορήγησης στεγαστικού επιδόματος. Το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται απευθείας στον Φορέα και θα συμψηφίζεται με το οφειλόμενο ενοίκιο, περιορίζοντας την οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων.

Παράλληλα, οι πρώην ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους εντός της 12ετίας, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική τους κατάσταση και πληρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Επιδότηση έως 210 ευρώ μέχρι την ενεργοποίηση του Φορέα

Μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου μηχανισμού, εξακολουθεί να ισχύει το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης Ευάλωτων Οφειλετών, μέσω του οποίου προβλέπεται η άμεση αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κύριας κατοικίας των δικαιούχων.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα προβλέπει κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου, η οποία ανέρχεται έως τα 210 ευρώ