Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα, στις 12:30 το μεσημέρι, ζήτησε και έλαβε ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 24χρονου Βούλγαρου, στο Νευροκόπι της Δράμας.

Ο κτηνοτρόφος και κουμπάρος του θύματος, οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο της Δράμας, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Ωστόσο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή.

«Με εκβίασε», υποστηρίζει ο 50χρονος

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, πάντως, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ένιωσε φόβο και απειλή και προχώρησε στο έγκλημα πάνω στην απόγνωσή του, καθώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εκβιάστηκε από τον 24χρονο και ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του.

Το έγκλημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο μαντρί του 50χρονου στο Περιθώρι, όταν ο δράστης πυροβόλησε με καραμπίνα τον 24χρονο αλλοδαπό εργάτη και στη συνέχεια έθαψε τη σορό του σε αγροτική περιοχή.

Μάλιστα, φρόντισε να πετάξει την καραμπίνα σε ποτάμι, σε μία προσπάθεια να αποκρύψει τα στοιχεία που θα μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν. Σημειώνεται ότι το όπλο του εγκλήματος δεν έχει βρεθεί ακόμη.

Κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του, τις προηγούμενες ημέρες, ο κατηγορούμενος είχε πέσει σε πολλές αντιφάσεις, μέχρι τη στιγμή που τελικά ομολόγησε το έγκλημα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο, όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός ανιψιός του κατηγορούμενου αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία και αναμένεται να οριστεί τακτική δικάσιμος.

Το μαντρί όπου έγινε η δολοφονία

Οι κάτοικοι στο Περιθώρι της Δράμας αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο 50χρονος έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει έναν άλλο άνθρωπο και δεν μπορούν να φανταστούν τι όπλισε το χέρι του. Οι κάτοικοι στο μικρό ορεινό χωριό περιγράφουν τον 50χρονο ως έναν άνθρωπο ήσυχο, που ασχολούνταν με τις δουλειές του στα χωράφια και την κτηνοτροφική μονάδα του. Χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές συναναστροφές αλλά μακριά από εντάσεις και καβγάδες.

Ένας κάτοικος του χωριού περιγράφει στο thestival.gr: «Οι δύο άνδρες, δράστης και θύμα, δεν είχαν μόνο εργασιακές σχέσεις. Ήταν και κουμπάροι. Ο 50χρονος βάφτισε το παιδί του 24χρονου και μάλιστα του έδωσε το όνομά του. Ξέραμε πως ο 24χρονος είχε οικογένεια στη Βουλγαρία αλλά συχνά έμενε με τον 50χρονο. Στις δουλειές ήταν σαν συνέταιροι. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Ο δράστης ήταν ένας ήσυχος αλλά και ταυτόχρονα κλειστός άνθρωπος. Κάνεις δεν κατάλαβε πως φτάσαμε στο φονικό».

Ο ίδιος κάτοικος αναφέρει στην ιστοσελίδα σχετικά με το όπλο του εγκλήματος ότι «την καραμπίνα την είχε νόμιμα από όσο ξέρω γιατί ήταν κυνηγός. Όταν τον σκότωσε τον φόρτωσε στο φορτηγάκι του θύματος και πήγε να τον θάψει σε χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε σωρούς με κοπριά».

«Όλο το χωριό είναι ανάστατο. Έξω από το σπίτι του δράστη υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις γιατί νωρίτερα ήρθαν φίλοι και συγγενείς του θύματος από τη Βουλγαρία. Χθες ήρθαν στο μαντρί και τον έψαχναν. Φοβόμαστε μην έχουμε κάποιο επεισόδιο. Ο δράστης έμενε μόνος με τη μητέρα του. Ευτυχώς ήρθε και την πήρε η αδελφή του» αναφέρει άλλος κάτοικος της περιοχής.