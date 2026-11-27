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Ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μετά τη δυσάρεστη είδηση θανάτου του σπουδαίου Δημήτρη Καλλιβωκά, έγινε γνωστό ότι πέθανε και η ηθοποιός, Μάγδα Τσαγγάνη σε ηλικία 75 ετών.

Η Μάγδα Τσαγγάνη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε υποστεί κάταγμα στο ισχίο της, ενώ βρισκόταν στην Αίγινα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο, η μετεγχειρητική πορεία της δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθώς λίγες ημέρες μετά την επέμβαση, παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ηθοποιός παρέμεινε σε κωματώδη κατάσταση για διάστημα περίπου 4,5 μηνών.

Μάλιστα το τελευταίο διάστημα, όπως είπε στενή φίλη της στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, η Μάγδα Τσαγγάνη είχε μεταφερθεί σε Κέντρο Αποκατάστασης με τη μεσολάβηση του Γιώργου Καπουτζίδη, ωστόσο προσβλήθηκε από κάποιο μικρόβιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.