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Ένα νέο σπίτι για να απολαύσει τη «συνταξιοδότησή» του αναζητά ο Όλιβερ, ο διάσημος γάτος, 16 ετών, του ιστορικού παντοπωλείου Zingone Brothers στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, το οποίο ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά τις πόρτες του στις 30 Νοεμβρίου έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα λειτουργίας.

Η είδηση του λουκέτου, που οφείλεται τόσο στη συνταξιοδότηση μελών της οικογένειας όσο και σε κληρονομικές διαμάχες, προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των κατοίκων της γειτονιάς και των θαυμαστών της τραγουδίστριας Ολίβια Ροντρίγκο για την τύχη του τετράποδου «σταρ», ο οποίος έχει συγκεκριμένες διατροφικές και ιατρικές ανάγκες.

Ο Όλιβερ Ζινγκόνε, ο γάτος του παντοπωλείου, εμφανίστηκε στο βιντεοκλίπ της Ροντρίγκο για το τραγούδι «Stupid Song».

Ανησυχία για τον Όλιβερ

Όταν η οικογένεια Ζινγκόνε ανακοίνωσε το κλείσιμο στο Reddit, ένας χρήστης της πλατφόρμας είχε μία ερώτηση σχετικά με τον μόνιμο τετράποδο κάτοικο του καταστήματος: «Πού θα ζήσει ο Όλιβερ;».



Ορισμένα μέλη της οικογένειας είναι έτοιμα να συνταξιοδοτηθούν, δήλωσε ο Ντόμινικ Ζινγκόνε στην εφημερίδα West Side Rag σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στις 23 Νοεμβρίου. Ανέφερε επίσης ότι η νεότερη γενιά της οικογένειας, σπουδάζει και δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει τη λειτουργία ενός παντοπωλείου.



Η εφημερίδα Wall Street Journal μετέδωσε επίσης ότι στο κλείσιμο συνέβαλε και μια οικογενειακή κληρονομική διαμάχη που αφορά το κτίριο.

Στους διάσημους τακτικούς πελάτες του παντωπολείου περιλαμβάνονται ο Τζον ΜακΕνρό, πρώην επαγγελματίας αντισφαιριστής και σχολιαστής τένις, και ο κωμικός Τζέρι Σάινφελντ, ο οποίος είχε δηλώσει στους New York Times: «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μόνο ο χρόνος μπορεί να φτιάξει. Το Zingones είναι ένα από αυτά. Δεν μπορεί να φτιαχτεί από άνθρωπο».

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«Μάχη» για την υιοθεσία του

Ο Γκλεν Κιντ δημοσίευσε μια αγγελία υιοθεσίας την 23η Νοεμβρίου στο Facebook, συστήνοντας τον εαυτό του ως το άτομο που διαχειρίζεται τη σελίδα του Όλιβερ.

Η συνοδευτική αφίσα περιλαμβάνει τη φωτογραφία του γάτου που τράβηξε ο Κιντ και αναφέρει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις υιοθεσίας.

Σε απαντήσεις κάτω από την ανάρτηση, ο διαχειριστής του λογαριασμού ανέφερε ότι ο Όλιβερ είναι 16 ετών και χρειάζεται ειδική διατροφή καθώς και καθημερινή φαρμακευτική αγωγή για πρόβλημα στον θυρεοειδή.

Τον περιέγραψε ως φιλικό με ενήλικες και παιδιά, σημειώνοντας παράλληλα ότι παραμένει άγνωστο το πώς τα πηγαίνει με άλλες γάτες ή σκύλους.



Έκτοτε, έχει ξεσπάσει σκληρός ανταγωνισμός στο Upper West Side της Νέας Υόρκης για την υιοθεσία του διάσημου γάτου.

Η Τζ. Τζ. Γκράμπενσταϊν, επί 25 χρόνια πελάτισσα του καταστήματος η οποία πηγαίνει τον Όλιβερ στον κτηνίατρο και γενικότερα τον φροντίζει, έχει αναλάβει πλέον να του βρει την ιδανική μελλοντική οικογένεια.

Ο Κιντ ζήτησε από όσους ενδιαφέρονται σοβαρά να επικοινωνήσουν με την Γκράμπενσταϊν ή να απευθυνθούν στον ίδιο μέσω των σχολίων κάτω από την αρχική ανάρτηση.

«Ήμουν ξύπνια μέχρι τα μεσάνυχτα απαντώντας σε email», δήλωσε η ίδια στο Page Six. «Κάποιοι τον γνωρίζουν από το βίντεο κλιπ και κάποιοι άλλοι τον ξέρουν από το κατάστημα».



Τα αιτήματα από θαυμαστές της ερμηνεύτριας του «drop dead», Ολίβια Ροντρίγκο, έχουν φτάσει ακόμη και από μακρινές πολιτείες, αναφέρει η Γκράμπενσταϊν, η οποία έχει κι άλλα κατοικίδια και θα φιλοξενήσει προσωρινά τον Όλιβερ όσο αναζητά την ιδανική οικογένεια για να τον υιοθετήσει.

«Θα πρέπει να είναι το μοναδικό κατοικίδιο στο σπίτι, επειδή είναι ο σταρ», σημειώνει.

Μια δημοσίευση στις 24 Νοεμβρίου, γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο σαν να μιλά ο ίδιος ο Όλιβερ, ανέφερε ότι θα σκεφτόταν να μετακομίσει με κάποιο σπίτι, υπό την προϋπόθεση να είναι «χωρίς ενοίκιο για μένα».

Σε μεταγενέστερο post, ο λογαριασμός ανέφερε ότι αναμένεται να τον αναλάβει κάποιος που ήδη τον γνωρίζει, προσθέτοντας: «Απλώς δεν ξέρουμε ποιος μέχρι στιγμής».

Το «πλάνο» με την GoPro στο βιντεοκλίπ της Ροντρίγκο

Στο επίσημο βιντεοκλίπ της Ροντρίγκο, περίπου στο 26ο δευτερόλεπτο, διακρίνεται το πόδι το Όλιβερ, ενώ περίπου δύο δευτερόλεπτα αργότερα ακολουθούν τα πόδια χορευτών.

Ο Ρίτσι Ζινγκόνε επιβεβαίωσε ότι η πατούσα ανήκει στον Όλιβερ σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στην εφημερίδα West Side Rag.

Η παραγωγή είχε φέρει εκπαιδευμένες γάτες στο κατάστημα, οπότε η οικογένεια αρχικά απομάκρυνε τον Όλιβερ σε άλλο χώρο για να μην παρεμβαίνει.

Στα μισά των γυρισμάτων, ωστόσο, το συνεργείο ζήτησε να τον φέρουν πίσω και ρώτησε αν θα μπορούσε να φορέσει μια κάμερα GoPro.



«Μπορείτε να φέρετε πίσω τον Όλιβερ και θα τον αφήνατε να φορέσει μια GoPro;», είπαν.

Η οικογένεια συμφώνησε και τα πλάνα από την οπτική γωνία του Όλιβερ ενσωματώθηκαν στο τελικό βίντεο. «Πήρε το μερίδιό του», δήλωσε ο Ζινγκόνε.