Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, με αφορμή την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, καθώς τα δύο κόμματα ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Αφορμή για την περαιτέρω όξυνση αποτέλεσαν και οι αναφορές της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, η οποία πάντως φαίνεται πως προσανατολίζεται να κάνει ένα βήμα πίσω και να προχωρήσει σε διευκρινιστικές δηλώσεις, μετά την προαναγγελία μήνυσης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τα «πυρά» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Η κόντρα συνεχίστηκε χθες, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε μέσω του Realfm 97,8 τις παραιτήσεις των κ.κ. Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, αφήνοντας αιχμές τόσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τους κρατάνε στις θέσεις τους, ενώ εκείνος για «ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ, που επεστράφη τελικά στο δημόσιο» διέγραψε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, υπογράμμισε την ανάγκη για «μηδενική ανοχή» απέναντι στη διαφθορά, τονίζοντας πως βασικός αντίπαλος του κόμματός του είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στόχος η εκλογική νίκη, ενώ σχετικά με τους υπαινιγμούς της ΕΛΑΣ περί μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι πέταξε ένα πυροτέχνημα για να κρύψει τα φαινόμενα διαφθοράς και ατιμωρησίας που αφορούν το κόμμα του.

Η αντεπίθεση της ΕΛΑΣ και τα «δίδυμα»

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για ένα «δίδυμο Ανδρουλάκη-Σδούκου» που «απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού». «Το παιχνίδι σε βάρος της ΕΛΑΣ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο. Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου» τόνισε η ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ να απαντά ότι το μόνο δίδυμο που αναδείχθηκε αυτές τις ημέρες είναι το δίδυμο Μητσοτάκη -Τσίπρα. «Δίδυμο στη διαφθορά και στις απευθείας αναθέσεις. Δύο συστήματα εξουσίας τόσο ίδια και τόσο επικίνδυνα για τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την προστασία του δημοσίου χρήματος» ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι ο «κ. Τσίπρας επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν κλείσαμε τα μάτια μπροστά στις ατράνταχτες αποδείξεις των στημένων διαγωνισμών».

Η δήλωση Αντωνοπούλου, η μήνυση και η αναδίπλωση

Η ένταση κορυφώθηκε ύστερα από συνέντευξη της τομεάρχη Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Μαριζέτας Αντωνοπούλου στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Η κα Αντωνοπούλου χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως την «αρχή της διαφθοράς» -αναφερόμενη στη μίσθωση οικογενειακού του ακινήτου στο Κτηματολόγιο Ηρακλείου- ενώ νωρίτερα είχε αφήσει αιχμές για «πολύ σημαντικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ» που έλαβε εκατομμύρια από το Δημόσιο.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν σκληρή, προαναγγέλλοντας την κατάθεση μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κ. Ανδρουλάκη εναντίον της κ. Αντωνοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ την κατηγόρησε ότι επέλεξε τον «κατήφορο της λάσπης», «αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μίλτος Χατζηγιαννάκης», ενώ υποστήριξε ότι ακολούθησε τη ρητορική του Άδωνι Γεωργιάδη, «υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου εμφανίζεται διατεθειμένη να ανασκευάσει τις δηλώσεις της, ξεκαθαρίζοντας πως επρόκειτο για μία άστοχη διατύπωση που προκάλεσε παρερμηνείες. Το στέλεχος της ΕΛΑΣ φαίνεται πως θα επιχειρήσει να ρίξει τους τόνους ώστε να μην οξυνθεί περαιτέρω το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα, διαμηνύοντας πως ο βασικός αντίπαλος παραμένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εξάλλου, η κ. Αντωνοπούλου, που προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έχει επανειλημμένως υποστηρίξει ότι λόγω της προηγούμενης πολιτικής της διαδρομής, είναι και προσωπική της επιλογή να μην αντιπαρατίθεται στον δημόσιο λόγο με πρόσωπα με τα οποία έχει συνυπάρξει στο ίδιο κόμμα.