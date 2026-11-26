Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχωρεί συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8.

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Για τις υποθέσεις διαφθοράς

Η διαφθορά, η ατιμωρησία και η έλλειψη σεβασμού στους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού δημιουργούν μία κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που στη ζωή τους έχουν λιγότερες ευκαιρίες απ’ ό,τι οι προηγούμενες γενιές.

Γι αυτό πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Και αυτή είναι η δική μου προτεραιότητα. Είτε προέρχονται από το ένα κόμμα, είτε από το άλλο, είτε ακόμη και από το δικό μας χώρο, αν προκύψει κάτι.

Και όχι κάποιοι να καταδικάζουν απευθείας αναθέσεις, στημένους διαγωνισμούς και κατασπατάληση δημοσίου πλούτου και τελικά το Νο2 του κόμματός του να κάνει τα ίδια που κάνουν στη ΝΔ. Αν δεν αποδείξουμε στην κοινωνία ότι οι αρχές και οι αξίες μας είναι σταθερές και δεν προσαρμόζονται κάθε φορα σε πολιτικές σκοπιμότητες, τότε το πολιτικό παιχνίδι χάνεται. Και δυστυχώς βλέπω πολιτικούς μου αντιπάλους να είναι πολύ ευέλικτοι σε επίπεδο αρχών και αξιών και πολύ ανεκτικοί σε φαινόμενα διαφθοράς. Και αυτό αφορά κυρίως τον Πρωθυπουργό, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες αφορά και τον κ. Τσίπρα.