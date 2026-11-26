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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ισπανίας έπειτα από τη βύθιση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε ντίζελ σε απόσταση περίπου 25 ναυτικών μιλίων ανοιχτά της Ίμπιζα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με ένα μέλος του πληρώματος να χάνει τη ζωή του και ακόμη έξι να μεταφέρονται με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομεία.

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το Reuters, η ισπανική αρχή εμπορικής ναυτιλίας έθεσε σε εφαρμογή το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη θαλάσσια ρύπανση στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, υπό τον φόβο περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μια ευαίσθητη οικολογικά θαλάσσια περιοχή.

Eπιχείρηση διάσωσης

Το δεξαμενόπλοιο «Med Emre», με σημαία Μάλτας, έπλεε από το Αλχεθίρας προς τη Βαρκελώνη και ενδέχεται να μετέφερε έως και 7.000 μετρικούς τόνους ντίζελ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών των Βαλεαρίδων Νήσων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι διασώθηκαν και τα 17 μέλη του πληρώματος, όμως ένα εξ αυτών υπέκυψε αφότου μεταφέρθηκε απευθείας στο νοσοκομείο Can Misses της Ίμπιζα.

Άλλα έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα και στη συνέχεια διακομίστηκαν σε δύο νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα, κυρίως υποθερμία. Από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, πέντε μεταφέρθηκαν στη Βαλένθια και πέντε παρέμειναν σε καλή κατάσταση πάνω σε σκάφος διάσωσης, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης απέστειλε στην περιοχή το πλοίο «Clara Campoamor», το οποίο ειδικεύεται στην αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, καθώς και ένα αεροσκάφος για την επιτήρηση της ζώνης του συμβάντος.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τρία ελικόπτερα, καθώς και παραπλέοντα εμπορικά πλοία.

🚨 TÜRK İŞLETMELİ TANKER AKDENİZ’DE BATTI: 1 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ Malta bayraklı, Türk işletmeli MED EMRE isimli petrol ve kimyasal ürün tankeri, İspanya’nın İbiza Adası’nın yaklaşık 25 deniz mili kuzeydoğusunda battı. Algeciras Limanı’ndan Barselona’ya seyreden ve ilk belirlemelere göre yaklaşık 7 bin ton motorin taşıyan tankerin su alarak battığı bildirildi. Gemide bulunan 17 mürettebattan 16’sı sağ kurtarılırken bir denizci hayatını kaybetti. En az altı denizcinin ise yaralandığı açıklandı. İstanbul merkezli YMN Tanker Deniz İşletmeciliği tarafından işletilen 120 metre uzunluğundaki, 8.270 DWT kapasiteli tanker, 2019 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde inşa edilmişti. Geminin taşıdığı yük nedeniyle İspanyol makamları, olası bir çevre felaketine karşı deniz kirliliğiyle mücadele acil durum planını ikinci seviyede devreye soktu. Geminin neden su aldığı, denize ne kadar yakıt sızdığı ve mürettebatın milliyetleri henüz açıklanmadı. Hayatını kaybeden denizcinin ailesine ve tüm denizcilik camiamıza başsağlığı diliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. 📷 Arşiv fotoğrafı

Kaynak: Reuters, RTVE, EFE, YMN Tanker

#TheMaritimeVoice #Denizcilik #MedEmre #Akdeniz #MaritimeNews — The Maritime Voice (@MaritimeVoice) November 26, 2026

Οικολογικές ανησυχίες

Η ισπανική αρχή εμπορικής ναυτιλίας ενεργοποίησε το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη θαλάσσια ρύπανση στο Επίπεδο 2 (το δεύτερο υψηλότερο), διευκρινίστηκε επίσης.

Τα ύδατα βορειοανατολικά της Ίμπιζα αποτελούν βιότοπο για θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και τον πορτογαλικό ή βαλεαρίδικο πετρίτη (Balearic shearwater), ένα από τα πλέον απειλούμενα θαλάσσια πτηνά της Ευρώπης, επισημαίνει το Reuters.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης εκτεταμένα λιβάδια του θαλάσσιου φυτού Posidonia oceanica (Ποσειδωνία η ωκεάνιος), το οποίο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη στήριξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Η χειρότερη θαλάσσια περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της Ισπανίας σημειώθηκε το 2002, όταν το δεξαμενόπλοιο «Prestige», με σημαία Μπαχάμες, βυθίστηκε στα ανοικτά της βορειοδυτικής περιοχής της Γαλικίας, προκαλώντας διαρροή δεκάδων χιλιάδων τόνων βαρέος μαζούτ και ρυπαίνοντας εκατοντάδες παραλίες στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει πληροφορίες για το δυστύχημα και τις πιθανές συνέπειές του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κινδύνου ρύπανσης από καύσιμα, προτού λάβει αποφάσεις για περαιτέρω μέτρα.

Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα στη δημοσιότητα τις εθνικότητες των μελών του πληρώματος ούτε τα αίτια της βύθισης.