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Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 24χρονου Βούλγαρου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το Σάββατο (21/11) στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα από καραμπίνα, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε δολοφονία.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε δολοφονία, αφού ένας 50χρονος κουμπάρος και εργοδότης του θύματος φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι σκότωσε τον 24χρονο λόγω προσωπικών διαφορών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ότι είχε ως συνεργό του έναν 23χρονο, ο οποίος τον βοήθησε στη μεταφορά της σορού του θύματος.

Τόσο ο 50χρονος όσο και ο 23χρονος έχουν ήδη προσαχθεί, ενώ αναμένεται οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 24χρονος Βούλγαρος είχε περάσει τα σύνορα, προκειμένου να συναντήσει τον 50χρονο. Ωστόσο, το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε το φορτηγάκι του 24χρονου στο Νευροκόπι.

Σημειώνεται ότι το θύμα επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, αναλαμβάνοντας διάφορες μικροεργασίες.