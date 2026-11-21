Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατία το πολιτικό ντιμπέιτ μεταξύ νέων ηλικίας 17 έως 35 ετών, υπό τον τίτλο “Debate Playoffs”, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του κόμματος για την αναζήτηση και ανάδειξη νέων πολιτικών στελεχών. Κορυφαία στελέχη του κόμματος παρακολούθησαν τη διαδικασία και έδωσαν τις πολύτιμες συμβουλές τους στη νέα γενιά.

Οι διαγωνιζόμενοι αναμετρήθηκαν σε διαδοχικούς γύρους νοκ άουτ. Στο τέλος κάθε ολιγόλεπτου debate, η κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν υπουργοί, βουλευτές της ΝΔ και στελέχη της παράταξης, ψήφιζε ποιος θα προκρινόταν. Κριτήρια ήταν η γνώση του θέματος, η ποιότητα της επιχειρηματολογίας, η ρητορική ικανότητα, η παρουσία και η αμεσότητα. Για τους τρεις πρώτους είχαν προβλεφθεί ως έπαθλα ετήσιες συνδρομές σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της επιλογής τους.

Στο επίκεντρο των αναμετρήσεων βρέθηκαν οι θέσεις της ΝΔ και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Την αξιολόγηση των συμμετεχόντων ανέλαβαν έμπειρα πολιτικά στελέχη, μεταξύ των οποίων η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Άκης Σκέρτσος, η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία της διοργάνωσης.

«Ανοίγουμε το κόμμα μας σε νέους ανθρώπους»

Την ηλικιακή ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027 έθεσε ως βασικό στόχο των «Debate Playoffs» ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τόνισε ότι η ΝΔ επιδιώκει να απευθύνεται σε όλες τις γενιές, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους 18 έως 30 ετών, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν περισσότερες απαιτήσεις και διεκδικήσεις από το πολιτικό σύστημα. «Ανοίγουμε τις πόρτες μας, ανοίγουμε το κόμμα μας σε νέους ανθρώπους οι οποίοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν μια κομματική διαδρομή μέχρι στιγμής, έρχονται εδώ, ανεβαίνουν στο βήμα, ανοίγουν το μικρόφωνο και υπερασπίζονται τις ιδέες τους».

Ο κ. Κυρανάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα των νέων στελεχών να υπερασπίζονται δημόσια το κυβερνητικό έργο. «Καλό το κυβερνητικό έργο, αλλά αν το κυβερνητικό έργο δεν μπορείς να το υπερασπιστείς και δεν μπορείς να είσαι πειστικός, δυναμικός στο να το επικοινωνήσεις στους συμπολίτες σου, είναι σαν να μην υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά.

Ο νικητής

Νικητής του πολιτικού ντιμπέιτ αναδείχθηκε ο Σπύρος Κοντός