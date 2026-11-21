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Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατηγόρησε την Ελλάδα και το Ισραήλ ότι με παρεμποδίζουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA σε βάρος της Άγκυρας.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, αλλά και με την επιρροή ομάδων πίεσης στην Ουάσινγκτον. Απέδωσε τη διατήρηση των αμερικανικών κυρώσεων σε κινήσεις του ελληνικού και του ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ.

Ακόμη υποστήριξε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα, χωρίς να αντιμετωπίζουν αντίστοιχους περιορισμούς από την Ουάσινγκτον.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καθεστώς των κυρώσεων, και ανέφερε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τού είχε αναφέρει ότι, εάν γνώριζε εκ των προτέρων πόσο δεσμευτική θα αποδεικνυόταν η σχετική νομοθετική διάταξη, δεν θα είχε προχωρήσει στην έγκρισή της.