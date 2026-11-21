Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατηγόρησε την Ελλάδα και το Ισραήλ ότι με παρεμποδίζουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA σε βάρος της Άγκυρας.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, αλλά και με την επιρροή ομάδων πίεσης στην Ουάσινγκτον. Απέδωσε τη διατήρηση των αμερικανικών κυρώσεων σε κινήσεις του ελληνικού και του ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ.
Ακόμη υποστήριξε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα, χωρίς να αντιμετωπίζουν αντίστοιχους περιορισμούς από την Ουάσινγκτον.
Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καθεστώς των κυρώσεων, και ανέφερε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τού είχε αναφέρει ότι, εάν γνώριζε εκ των προτέρων πόσο δεσμευτική θα αποδεικνυόταν η σχετική νομοθετική διάταξη, δεν θα είχε προχωρήσει στην έγκρισή της.
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:
There are a ton of countries that have purchased Russian defense systems. Which of them has the U.S. sanctioned under CAATSA?
But Türkiye’s natural stance, determination, principles, and values it defends in the region are, of course, not something that the major powers in the region, particularly Israel at this point, are happy about.
Israel is lobbying heavily in Washington. This has turned into something of a lobbying war.
Here, too, we will see a struggle between those who say America First and those who say Israel First.
The Israeli lobby and the Greek lobby come into play, carry out various activities, and influence domestic politics.
— Clash Report (@clashreport) November 21, 2026