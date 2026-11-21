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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξή του στο Foxnews ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν θα είναι «μόνιμη» και θα έχει ως στόχο να αποτρέψει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Θα συνάψω μια συμφωνία που θα είναι μόνιμη. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

«Θα φροντίσω ώστε, αν σε τέσσερα, 15 ή 20 χρόνια έχουμε έναν ανίκανο πρόεδρο, η συμφωνία που θα συνάψω να είναι μόνιμη» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ποτέ δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις επιθέσεις του εναντίον της ανώτατης ηγεσίας της χώρας ως σημαντική αλλαγή για το ιρανικό καθεστώς.

«Πιο λογική η νέα ηγεσία του Ιράν»

Ανέφερε ακόμη ότι η νέα ηγεσία είναι «πιο λογική», αλλά ότι συνάπτει συμφωνίες και τις παραβιάζει «την επόμενη μέρα».

Όταν ρωτήθηκε αν η σημερινή κυβέρνηση του Ιράν θα παραμείνει στην εξουσία μετά τη σύγκρουση, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, ποτέ δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα το καθεστώς. Ξέρετε, κάποιοι μιλούσαν για αλλαγή καθεστώτος, αλλά, εξηγήστε μου τι σημαίνει αυτό, γιατί στην πραγματικότητα έχω ήδη ανατρέψει δύο καθεστώτα».