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Φορτηγό πλοίο που φέρεται να κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ της Ρωσίας δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο (21/11) κι ενώ το πλοίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας, με τις ρωσικές και φινλανδικές αρχές να επιβεβαιώνουν το περιστατικό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, η Φινλανδία οδηγήθηκε στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με το τι είδους φορτίο μεταφέρει το πλοίο, όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι υπάρχει στρατιωτικό υλικό πάνω στο πλοίο», τόνισε ο διοικητής της φινλανδικής συνοριοφυλακής Ίλτζα Ίλτζιν.

Ρωσικό ελικόπτερο στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας

Λίγες ώρες αργότερα ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, με το υπουργείο Άμυνας της χώρας να αναφέρει πως η φερόμενη παραβίαση ενδέχεται να συνδέεται με τις επιχειρήσεις διάσωσης ή επιτήρησης του φορτηγού πλοίου.

«Αυτή η φερόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου θα μπορούσε να συνδέεται με επιχειρήσεις διάσωσης ή επιτήρησης που διεξήχθησαν έπειτα από ζημιές που υπέστη ένα φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας Άντι Χακάνεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.