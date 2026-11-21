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Φωτιά ξέσπασε σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στον Φινλανδικό Κόλπο, το Σάββατο (21/11), έπειτα από επίθεση με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή θαλάσσια οδό, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών της Εσθονίας και της Φινλανδίας.

Το πλοίο, με την ονομασία Sparta II, είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, σύμφωνα με πληροφορίες της εσθονικής αστυνομίας που επικαλείται η φινλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση Yle.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε ότι το φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από δύο drones, ενώ βρισκόταν σε ουδέτερα ύδατα του Φινλανδικού Κόλπου.

Η επίθεση σημειώθηκε, σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων, περίπου 5,6 χιλιομέτρων, από τα ρωσικά σύνορα.

Τι ανακοίνωσε η Ρωσία για την επίθεση

Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο ανέφερε σε ανάρτησή του ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν φορτηγό πλοίο που κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ.

«Σε ουδέτερα ύδατα του Φινλανδικού Κόλπου, σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων από τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σημειώθηκε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου που κατευθυνόταν προς την πόλη του Καλίνινγκραντ, με τη χρήση δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνήτης γνωστοποίησε επίσης ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του πληρώματος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούσαν να εξακριβώσουν την έκταση των ζημιών.

Ρωσικά δημοσιεύματα απέδωσαν την επίθεση σε ουκρανικά drones, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την προέλευσή τους.

Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τραυματίες ή θύματα, ούτε έχει διευκρινιστεί το είδος του φορτίου που μετέφερε το πλοίο.

BREAKING: A Russian cargo ship heading to Kaliningrad in the Gulf of Finland has just been attached by two drones. https://t.co/xGfV23C704 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) November 21, 2026

Η Εσθονία επιβεβαιώνει φωτιά και αναφορές για εκρήξεις

Σύμφωνα με το εσθονικό δημόσιο δίκτυο ERR, οι αρχές της Εσθονίας ενημερώθηκαν στις 09:35 το πρωί του Σαββάτου για πυρκαγιά στο Sparta II.

Η αστυνομία και η συνοριοφυλακή της χώρας ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν επίσης αρχικές πληροφορίες για εκρήξεις στο πλοίο.

Τη στιγμή του περιστατικού, το Sparta II βρισκόταν περίπου 11 ναυτικά μίλια, δηλαδή 20,4 χιλιόμετρα, βόρεια του εσθονικού νησιού Βαϊντλού.

Το σημείο βρίσκεται σε διεθνή θαλάσσια οδό, εντός της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης της Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το πλοίο παρασύρθηκε εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Εσθονίας περίπου στις 10:00 το πρωί.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας της εσθονικής αστυνομίας, Άντρες Τίικ, δήλωσε ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Φινλανδίας.

Όπως διευκρίνισε, η Εσθονία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί εφόσον η Ρωσία ζητήσει διεθνή συνδρομή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και στις πτήσεις από τη Φινλανδία

Την ίδια ώρα, οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα του Φινλανδικού Κόλπου.

Σύμφωνα με το Yle, οι πρώτοι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 04:15 για την εναέρια κυκλοφορία και στις 04:20 για τη ναυσιπλοΐα.

Τα μέτρα ήρθησαν στις 07:43, ωστόσο η Φινλανδία ενεργοποίησε εκ νέου προσωρινή ζώνη περιορισμού πτήσεων περίπου στις 09:33.

Το φινλανδικό Γενικό Επιτελείο διευκρίνισε ότι η επαναφορά των περιορισμών δεν συνδεόταν με κάποια συγκεκριμένη άμεση απειλή, αλλά αποτελούσε προληπτικό μέτρο λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αρχές της Φινλανδίας παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια στον Φινλανδικό Κόλπο και στη Βαλτική Θάλασσα.

⚡️❗️BREAKING: A Russian cargo ship bound for Kaliningrad has been attacked by two drones in the Gulf of Finland, according to the Russian Leningrad Oblast Governor. The attack reportedly occurred in international waters, approximately three nautical miles from Russia’s maritime border. The crew is being evacuated, and the extent of the damage remains unknown. — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 21, 2026

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάρριψη 80 drones

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η περιφέρεια Λένινγκραντ βρισκόταν αντιμέτωπη με νέο κύμα επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, οι δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν 80 drones πάνω από την περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.

Η αεροπορική επιφυλακή στην περιοχή ήρθη στις 13:17, σύμφωνα με τις τοπικές ανακοινώσεις.

Η περιοχή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, κυρίως λόγω των στρατηγικής σημασίας λιμανιών και ενεργειακών εγκαταστάσεών της.

Στις 11 Νοεμβρίου, ουκρανική επίθεση με drones είχε προκαλέσει πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων της χώρας στη Βαλτική.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε καταγραφεί επίσης πλήγμα σε ρωσικό πολεμικό πλοίο στον Φινλανδικό Κόλπο, το οποίο είχαν επιβεβαιώσει οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

Πρόκειται για διαφορετικό περιστατικό από τη σημερινή επίθεση στο φορτηγό πλοίο Sparta II.

Η νέα επίθεση εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Βαλτική, σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές επιχειρήσεις Ρωσίας και Ουκρανίας επηρεάζουν ολοένα συχνότερα περιοχές κοντά στα σύνορα κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ παραμένουν άγνωστες η ακριβής έκταση των ζημιών στο Sparta II και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.