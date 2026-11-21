Ένα ακόμη περιστατικό επίθεσης λύκου σε αυλή σπιτιού καταγράφηκε στη Νικήτη Χαλκιδικής, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων που έρχονται πλέον καθημερινά αντιμέτωποι με την παρουσία του άγριου ζώου στην περιοχή.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κάτοικος της περιοχής Δημήτρης Γκέτσος περιέγραψε τη δική του τρομακτική εμπειρία, καθώς -όπως αποτυπώθηκε και από κάμερα ασφαλείας- ο λύκος εισέβαλε στην αυλή του σπιτιού του και άρπαξε τον γάτο του.

«Εκείνο το βράδυ δεν καταλάβαμε τίποτα. Ήρθε ο γιος μας από τη βόλτα και μας ρώτησε γιατί έπεσε το καρεκλάκι μπροστά στην πόρτα. Κάτι θα έγινε με τις γάτες λέω κάτω και θα μάλωσαν και τον ρίξανε. Εντωμεταξύ έλειπε ο γάτος μας απ’ το σπίτι. Είχε εξαφανιστεί για τρεις μέρες. Την τέταρτη μέρα βρήκαμε την κοπέλα που είχε έρθει αντιμέτωπη με τον λύκο μπροστά στο σπίτι μας. Και μου είπε, ότι τον βρήκε ακριβώς στην πόρτα μου. Από εκείνη τη μέρα περίπου έλειπε και ο γάτος μας» είπε ο κ. Γκέτσος.

«Είδα στα βίντεο μετά ότι ο λύκος σταμάτησε, μπήκε μέσα στην αυλή, έτρεξε στην πόρτα του σπιτιού του δίπλα. Ο γάτος ήταν πάνω στο καρεκλάκι, δίπλα στην πόρτα μας και μας περίμενε. Ο λύκος φαίνεται ότι το κρατάει στο στόμα του. Τον σκότωσε, τον πήρε μαζί του κι έφυγε. Κάθε μέρα τον βλέπουν τα παιδιά και πολύς κόσμος τον έχει δει σε πολλά σημεία μέσα στο χωριό καθημερινά», ανέφερε ο μεταξύ άλλων.