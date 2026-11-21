Την εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική διέταξε ο εισαγγελέας για τον 44χρονο υπάλληλο ειδικού βοηθητικού προσωπικού στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είχε συλληφθεί την Παρασκευή έπειτα από καταγγελίες σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 44χρονος μπήκε σε σχολική αίθουσα την ώρα του μαθήματος, παρουσία μαθητών και της 26χρονης εκπαιδευτικού. Αφού κλείδωσε την πόρτα, προέβη σε γενετήσια πράξη επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, ενώ στη συνέχεια προσέγγισε τη δασκάλα και τη φίλησε μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρενέβησαν άμεσα, ξεκλείδωσαν την πόρτα και απεγκλώβισαν τη δασκάλα μαζί με τους μαθητές. Αμέσως μετά κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του βοηθού, ενώ ο εισαγγελέας που ενημερώθηκε για το περιστατικό διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να μεταφερθεί στο Δαφνί.

Τι αναφέρει το υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, με εντολή της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας A’θμιας και Β΄θμιας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να παρασχεθεί η αναγκαία υποστήριξη στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους.

Με άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, και δεδομένου ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια, η Υποδιευθύντρια προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για το περιστατικό.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί από την Υποδιευθύντρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αξιολογηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Η οριστική ποινική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Την ίδια στιγμή, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στο σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από τη προσεχή Δευτέρα 23/11, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής θα προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διοικητική και πειθαρχική ενέργεια σε βάρος του εμπλεκόμενου μέλους ΕΒΠ, με γνώμονα την προστασία των μαθητών και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου.