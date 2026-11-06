Άγιος Δημήτριος: Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση δύο 17χρονων μαθητριών – Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη

Δύο περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης 17χρονων μαθητριών καταγγέλθηκαν στον Άγιο Δημήτριο, μέσα σε διάστημα τριών ημερών. Ο άγνωστος άνδρας απομακρύνθηκε όταν οι ανήλικες άρχισαν να φωνάζουν, ενώ η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και συγκεντρώνει μαρτυρίες για τον εντοπισμό του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση επικρατεί στον Άγιο Δημήτριο έπειτα από δύο καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονων μαθητριών από άγνωστο άνδρα, σε περιστατικά που καταγράφηκαν με διαφορά τριών ημερών.
  • Και στις δύο περιπτώσεις ο άγνωστος άνδρας πλησίασε τις ανήλικες έχοντας εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα και τράπηκε σε φυγή όταν οι μαθήτριες άρχισαν να φωνάζουν.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσει τον δράστη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση επικρατεί σε γειτονιά του Αγίου Δημητρίου, έπειτα από δύο καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονων μαθητριών από άγνωστο άνδρα, σε περιστατικά που καταγράφηκαν με διαφορά τριών ημερών.

Σύμφωνα με το Star, τα περιστατικά σημειώθηκαν επί της οδού Χρήστου Νικολάου. Στην πρώτη περίπτωση, ο άνδρας προσέγγισε τη μαθήτρια την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, στην είσοδο της πιλοτής της πολυκατοικίας. Το δεύτερο περιστατικό καταγγέλθηκε από άλλη 17χρονη, την οποία πλησίασε ενώ επέστρεφε από το φροντιστήριό της.

Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άγνωστος άνδρας πλησίασε τις ανήλικες έχοντας εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα. Οι μαθήτριες άρχισαν να φωνάζουν, με αποτέλεσμα κάτοικοι της περιοχής να βγουν στα μπαλκόνια τους και ο άνδρας να τραπεί σε φυγή.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσει τον άνδρα. Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό εάν ο καταζητούμενος οπλοφορεί.

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