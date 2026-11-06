Άρχισαν οι «καρατομήσεις» μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές – Ο Τραμπ απομάκρυνε την προσωπάρχη του

Την πρώτη απομάκρυνση στενού του συνεργάτη ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τη σαρωτική ήττα Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απομάκρυνση της νυν επικεφαλής του γραφείου του, Σούζι Γουάιλς.

Τη θέση της Γουάιλς, η οποία θα μετακινηθεί στην πολιτική του ομάδα θα αναλάβει ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του, Στίβεν Μίλερ, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτηρίζει ως «έναν από τους πιο έμπιστους συμβούλους του».

Ο Μίλερ, ο οποίος εδώ και καιρό αποτελεί βασικό μέλος του στενού κύκλου του Τραμπ, είναι ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες των σκληρών μεταναστευτικών πολιτικών της κυβέρνησης.

Παράλληλα σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επαινεί την εξαιρετική δουλειά της Γουάιλς.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο κ. Στίβεν Μίλερ, ο νυν αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της κυβέρνησης Τραμπ και ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους μου, θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής του γραφείου από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026. Η Σούζι Γουάιλς, η οποία έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο, θα μετακινηθεί στην Πολιτική Ομάδα Τραμπ. Θέλω να την ευχαριστήσω για την υπηρεσία της ως επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου — Έκανε εξαιρετική δουλειά! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά της η Γουάιλς χαρακτηρίζοντας την υπηρεσία της στον πρόεδρο Τραμπ, τη «μεγαλύτερη τιμή» της ζωής της.

«Σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα ως επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου. Η υπηρεσία μου προς τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Είμαι πολύ περήφανη που συμμετείχα σε όσα καταφέραμε μαζί, από την εξασφάλιση των συνόρων μας και τη μείωση των φόρων έως την ενίσχυση της οικονομίας μας και την προτεραιότητα στην Αμερική. Πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων για τους εξαιρετικούς ανθρώπους με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Αν και ο ρόλος μου μπορεί να αλλάξει, η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο και την αποστολή μας δεν θα αλλάξει ποτέ», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.