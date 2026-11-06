ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν «μπαράζ» νόμων για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Στο μικροσκόπιο OpenAI, Google και Meta

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Ένα εκτεταμένο κύμα νομοθετικών παρεμβάσεων για τον περιορισμό των κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον αυστηρότερο έλεγχο των τεχνολογικών εταιρειών ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ, ενόψει της ανάληψης του ελέγχου του Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2027. Μετά τη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές, σχεδιάζουν να επιβάλουν ανεξάρτητους ελέγχους ασφαλείας στα προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, να αποσαφηνίσουν τις νομικές ευθύνες των εταιρειών για ενδεχόμενες βλάβες και να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που συνδέονται με την ανάπτυξη τεράστιων κέντρων δεδομένων.

Σύμφωνα με το Reuters, βουλευτές, στελέχη του Κογκρέσου και εκπρόσωποι οργανώσεων προετοιμάζουν σειρά νομοσχεδίων που θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά το κανονιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών επικεντρώθηκε κυρίως στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, αποφεύγοντας την επιβολή ουσιαστικών περιορισμών στον κλάδο.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων αναμένεται να προκαλέσει αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα απορρίψει τις εκκλήσεις για υποχρεωτική ομοσπονδιακή ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τρεις βασικοί στόχοι: Ασφάλεια, ευθύνη των εταιρειών και κόστος ηλεκτρικού ρεύματος

Τα σχέδια των Δημοκρατικών επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς τομείς.

Πρώτον, επιδιώκουν να θεσπίσουν υποχρεωτικούς ανεξάρτητους ελέγχους ασφαλείας για τα πλέον προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, πριν αυτά διατεθούν ευρέως στην αγορά.

Δεύτερον, θέλουν να αποσαφηνίσουν πότε οι εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοια συστήματα μπορούν να θεωρηθούν νομικά υπεύθυνες για ζημιές ή άλλες επιβλαβείς συνέπειες που προκαλούν τα προϊόντα τους.

Τρίτον, σχεδιάζουν μέτρα προστασίας των νοικοκυριών από τις αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζονται με τη ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές, οι οποίες καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Σούμερ: Προτεραιότητα η προστασία των καταναλωτών από τις αυξήσεις στο ρεύμα

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Νέας Υόρκης, Τσακ Σούμερ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία της νέας πλειοψηφίας στη Γερουσία, δήλωσε την Πέμπτη (5/11) ότι μία από τις βασικές προτεραιότητές του για το 2027 θα είναι η προστασία των καταναλωτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η ταχεία κατασκευή κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πολλές αμερικανικές κοινότητες, ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στις τοπικές υποδομές.

Σύμφωνα με το Associated Press, η δυσαρέσκεια αυτή αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες εκλογές.

Από τους 34 υποψηφίους για κυβερνήτες που επικράτησαν στις εκλογές και εξετάστηκαν από την οργάνωση Data Center Watch, οι 32 είχαν υποστηρίξει αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, σε 44 από τα 45 τοπικά δημοψηφίσματα που είχαν ολοκληρωθεί, οι ψηφοφόροι ενέκριναν περιορισμούς σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Οι αντιδράσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες των κέντρων δεδομένων σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό, τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες και το ενδεχόμενο μετακύλισης του κόστους κατασκευής ενεργειακών υποδομών στους καταναλωτές.

Ανεξάρτητοι έλεγχοι στα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Δημοκρατική βουλευτής Λόρι Τράχαν, από τη Μασαχουσέτη, προετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία που θα απαιτεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να αξιολογούν τα κορυφαία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών ασφαλείας.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής προσωπάρχης της, Φράνσις Γκρούμπαρ, η Τράχαν σκοπεύει επίσης να προωθήσει νομοσχέδιο για τη νομική ευθύνη των εταιρειών όταν τα συστήματά τους προκαλούν βλάβες.

Η συγκεκριμένη πρόταση αγγίζει ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα της ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης: ποιος ευθύνεται όταν ένα προηγμένο σύστημα παράγει επιβλαβή αποτελέσματα ή ενεργεί με τρόπο που οι δημιουργοί του δεν είχαν προβλέψει.

Η βουλευτής Ζόι Λόφγκρεν, από την Καλιφόρνια, η οποία επιδιώκει να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Επιστήμης της Βουλής των Αντιπροσώπων, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί θα επιδιώξουν την ανάπτυξη υπεύθυνων κανονισμών, διατηρώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τεχνολογική καινοτομία.

Στο Κογκρέσο οι επικεφαλής των τεχνολογικών κολοσσών;

Η νέα πλειοψηφία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις εξουσίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών για να εντείνει τον έλεγχο των μεγαλύτερων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic, η Meta, η Google και η SpaceX.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας, Γκρεγκ Κασάρ, επικεφαλής της Προοδευτικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δήλωσε ήδη ότι τα ανώτατα στελέχη εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν ενόρκως ενώπιον του Κογκρέσου.

Οι κοινοβουλευτικές ακροάσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους νομοθέτες να ζητήσουν λεπτομερή στοιχεία για τις διαδικασίες ασφαλείας, τη λειτουργία των συστημάτων και τις συνέπειες από την ανάπτυξή τους.

Τον Οκτώβριο, η Λόφγκρεν και άλλοι επικεφαλής Δημοκρατικών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές είχαν ήδη απευθυνθεί στις OpenAI, Anthropic, Meta, Google και SpaceX, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας τους.

Μεταξύ άλλων, τους ζήτησαν να αναφέρουν περιστατικά κατά τα οποία συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης προχώρησαν σε ενέργειες που δεν είχαν προβλέψει οι σχεδιαστές τους.

Πρόταση για ανεξάρτητη εποπτική αρχή

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, Δημοκρατικός που εξελέγη γερουσιαστής στο Μίσιγκαν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, είχε προτείνει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αρχή αυτή θα μπορούσε να αποκτήσει αρμοδιότητες ελέγχου των εταιρειών που αναπτύσσουν την τεχνολογία, καθώς και επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.

Η πρόταση εντάσσεται στη συζήτηση για το κατά πόσο η ταχύτητα ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί έναν εξειδικευμένο εποπτικό μηχανισμό, αντί της αποκλειστικής εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας από διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες.

Αρνητικό κλίμα στη Wall Street – Φόβοι για τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι σχεδιαζόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν ήδη επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα.

Την Πέμπτη (5/11), οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να προεξοφλούν το ενδεχόμενο αυστηρότερης εποπτείας του κλάδου.

Παράλληλα, εντείνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποφέρουν επαρκείς οικονομικές αποδόσεις.

Οι απώλειες επεκτάθηκαν την Παρασκευή στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια στη Wall Street έδειχναν πιθανή περιορισμένη ανάκαμψη του δείκτη Nasdaq.

Η επιβολή αυστηρότερων κανονισμών θα μπορούσε να περιορίσει την κερδοφορία ορισμένων εταιρειών, εάν επιβραδύνει την κυκλοφορία νέων μοντέλων ή τις υποχρεώσει να τροποποιήσουν τη λειτουργία των προϊόντων τους.

Το εμπόδιο Τραμπ και το ενδεχόμενο προεδρικού βέτο

Παρά την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί θα χρειαστεί να ξεπεράσουν την αντίθεση του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά της επιβολής υποχρεωτικών ομοσπονδιακών περιορισμών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υποστηρίζοντας την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου.

Την Παρασκευή (6/11), δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με αμερικανικές πολιτείες που θέλουν να γίνουν «ΠΛΟΥΣΙΕΣ» αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδια που εγκρίνει το Κογκρέσο.

Για την ανατροπή ενός προεδρικού βέτο απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Ωστόσο, ο Εντ Μιλς, επικεφαλής ερευνών πολιτικής στην επενδυτική εταιρεία Raymond James, εκτιμά ότι οι πιθανότητες θέσπισης νέας νομοθεσίας είναι μεγαλύτερες από όσες θεωρεί η αγορά.

«Η πιθανότητα να υπάρξει νομοθεσία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναμένει ο κόσμος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ενσωματώσουν διατάξεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε νομοσχέδια που το Κογκρέσο καλείται να εγκρίνει κάθε χρόνο.

Οι Αμερικανοί ζητούν αυστηρότερους κανόνες

Η πίεση για αυστηρότερο έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν περιορίζεται στους νομοθέτες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ και το Κογκρέσο δεν αντιμετωπίζουν με την απαιτούμενη σοβαρότητα τους κινδύνους της τεχνολογίας.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της θέσπισης νέων κυβερνητικών κανονισμών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι ανησυχίες αυτές, σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, δημιουργούν ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον για τις εταιρείες τεχνολογίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποδειχθεί κατά πόσο η νέα πλειοψηφία των Δημοκρατικών θα μπορέσει να μετατρέψει τις προτάσεις της σε νομοθεσία και εάν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη απέναντι στην αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ.