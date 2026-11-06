Tesla: Τέλος εποχής για το Cybertruck – Ο Μασκ βάζει «φρένο» στην παραγωγή μετά την κατάρρευση των πωλήσεων

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Την παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Τέξας ετοιμάζεται να σταματήσει η Tesla στα μέσα του 2027, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (6/11) ο Έλον Μασκ, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε ένα από τα πιο φιλόδοξα και αμφιλεγόμενα εγχειρήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το φουτουριστικό ηλεκτρικό αγροτικό, που είχε παρουσιαστεί ως επανάσταση στην αγορά αυτοκινήτου, δεν κατάφερε ποτέ να πλησιάσει τους στόχους πωλήσεων, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπο με συνεχείς ανακλήσεις, προβλήματα ποιότητας και περιορισμούς στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η σταδιακή διακοπή της παραγωγής του Cybertruck στο εργοστάσιο Gigafactory του Όστιν θα επιτρέψει στην εταιρεία να αυξήσει την παραγωγή του Cybercab, του αυτόνομου ηλεκτρικού οχήματος στο οποίο στηρίζει πλέον μεγάλο μέρος των μελλοντικών της σχεδίων.

Ο Μασκ χαρακτήρισε την εξέλιξη «τέλος μιας εποχής», επιμένοντας παράλληλα ότι το Cybertruck είναι «το καλύτερο όχημα που κατασκεύασε ποτέ η Tesla».

Παραμένει ασαφές εάν η παραγωγή θα μεταφερθεί σε κάποια άλλη εγκατάσταση ή εάν το μοντέλο θα καταργηθεί οριστικά. Ωστόσο, το εργοστάσιο του Όστιν είναι η μοναδική γνωστή μονάδα της Tesla που διαθέτει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για την κατασκευή των ιδιαίτερων εξαρτημάτων του Cybertruck.

Από τις 250.000 πωλήσεις τον χρόνο στις μόλις 20.237

Η εμπορική πορεία του Cybertruck αποδείχθηκε πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε προβλέψει ο Μασκ.

Όταν ξεκίνησε η παραγωγή του, το 2023, ο επικεφαλής της Tesla εκτιμούσε ότι το ηλεκτρικό αγροτικό θα μπορούσε να φτάσει τις 250.000 πωλήσεις ετησίως.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kelley Blue Book, το 2025 πωλήθηκαν μόλις 20.237 Cybertrucks στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός μειωμένος κατά 48% σε σύγκριση με τις 38.965 πωλήσεις του 2024.

Η μεγάλη απόσταση από τις αρχικές προβλέψεις και η συνεχιζόμενη αδυναμία του μοντέλου να προσελκύσει μαζικό αγοραστικό ενδιαφέρον έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της παραγωγής του.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίζεται όταν δεν πετυχαίνει τους στόχους του», δήλωσε στο Reuters ο Άντι Πάλμερ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Aston Martin.

«Κάθε ορθολογικά σκεπτόμενος άνθρωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας θα έλεγε το ίδιο. Αναμφίβολα, θα αποτελεί μια ασήμαντη διαφορά στον ισολογισμό της Tesla, αλλά τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους», πρόσθεσε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές Cybertruck το 2025 ήταν η ίδια η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Μασκ.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσε η SpaceX στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, η εταιρεία αγόρασε Cybertrucks συνολικής αξίας 131 εκατομμυρίων δολαρίων, υπολογισμένης με βάση τις τιμές καταλόγου.

Το διαστημικό σχέδιο που έγινε πονοκέφαλος για την Tesla

Το Cybertruck παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2019, προκαλώντας αίσθηση με τον πρωτότυπο, γωνιώδη σχεδιασμό του και το αμάξωμα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η παρουσίασή του, ωστόσο, έμεινε στην ιστορία για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.

Κατά τη διάρκεια επίδειξης της ανθεκτικότητας των παραθύρων, οι μεταλλικές μπάλες που εκτοξεύθηκαν εναντίον τους προκάλεσαν μεγάλες ρωγμές, παρά τους ισχυρισμούς του Μασκ ότι το γυαλί ήταν εξαιρετικά ανθεκτικό.

Οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες ξεκίνησαν τελικά στα τέλη του 2023, με τον Μασκ να παρουσιάζει το Cybertruck ως ανταγωνιστή των παραδοσιακών αγροτικών οχημάτων της Ford και της General Motors.

«Επιτέλους, το μέλλον θα μοιάζει με το μέλλον», είχε δηλώσει τότε. Όμως, το μοντέλο δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Από την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα, η Tesla έχει προχωρήσει σε 11 ανακλήσεις του Cybertruck, σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).

Ορισμένες από τις ανακλήσεις απαιτούσαν φυσικές επισκευές στα οχήματα, ενώ άλλες αντιμετωπίστηκαν με ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των τιμών, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα ποιότητας και κατασκευής.

Γιατί το Cybertruck δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη

Ένας από τους σοβαρότερους περιορισμούς για την εμπορική επιτυχία του Cybertruck ήταν η αδυναμία της Tesla να διαθέσει το μοντέλο σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Ο αιχμηρός σχεδιασμός του, το μεγάλο βάρος και η άκαμπτη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία των πεζών σε περίπτωση σύγκρουσης, τις οποίες το Cybertruck δεν μπορούσε να ικανοποιήσει στην υφιστάμενη μορφή του.

«Οπουδήποτε υπάρχουν κανονισμοί για τις συγκρούσεις που λαμβάνουν υπόψη την προστασία των πεζών, το Cybertruck δεν μπορεί να κυκλοφορήσει», εξήγησε ο Άντι Πάλμερ.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα όχημα που είχε σχεδιαστεί για να προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση να περιοριστεί εμπορικά σε ελάχιστες αγορές.

Ωστόσο, ο αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φελίπε Μουνιός επισήμανε ότι η αποτυχία δεν αφορά αποκλειστικά την Tesla.

Όπως εξήγησε, τα ηλεκτρικά αγροτικά οχήματα άλλων κατασκευαστών, όπως της Ford, αντιμετωπίζουν επίσης χαμηλή ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όλα έχασαν τη μάχη, επειδή τα ηλεκτρικά αγροτικά δεν είναι δημοφιλή στις ΗΠΑ», ανέφερε.

Το νέο μεγάλο στοίχημα του Μασκ: Το Cybercab χωρίς τιμόνι και πεντάλ

Η απόφαση για το Cybertruck συνδέεται άμεσα με τη νέα στρατηγική κατεύθυνση της Tesla, την οποία ο Μασκ θέλει να μετατρέψει από παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία σε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ρομποτικής και αυτόνομων μεταφορών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Cybercab, ένα διθέσιο ηλεκτρικό όχημα που διαθέτει πόρτες οι οποίες ανοίγουν προς τα πάνω και σχεδιάστηκε χωρίς τιμόνι, πεντάλ ή εξωτερικούς καθρέφτες.

Ο Μασκ οραματίζεται το Cybercab ως το βασικό όχημα ενός παγκόσμιου δικτύου ταξί χωρίς οδηγό.

Τον Σεπτέμβριο, έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις στα σχέδια της Tesla για την αυτόνομη οδήγηση, η εταιρεία ξεκίνησε να προσφέρει επί πληρωμή διαδρομές με περιορισμένο αριθμό Cybercabs στο Όστιν του Τέξας.

Σύμφωνα με στοιχεία της πολιτειακής υπηρεσίας οχημάτων, από τα περισσότερα από 1.200 οχήματα του δικτύου ρομποτικών ταξί της Tesla στο Τέξας, περίπου 570 είναι Cybercabs, ενώ τα υπόλοιπα είναι κυρίως Model Y.

Η Tesla έχει ανακοινώσει εγκατεστημένη παραγωγική δυναμικότητα άνω των 125.000 Cybercabs, αν και το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν ρυθμιστικές εκκρεμότητες.

Η NHTSA ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο έλεγχο για να εξετάσει τη διαδικασία με την οποία η Tesla πιστοποίησε ότι το Cybercab συμμορφώνεται με τις ομοσπονδιακές προδιαγραφές ασφάλειας.

Η αρμόδια υπηρεσία έχει ζητήσει πρόσθετες εξηγήσεις από την εταιρεία, ενώ η μαζική ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων οχημάτων παραμένει ένα σύνθετο τεχνολογικό και κανονιστικό εγχείρημα.

«Το Cybertruck ήταν μια απίστευτη πλατφόρμα τεχνολογικής ανάπτυξης και συνεχίζει να ζει μέσα από το Cybercab», δήλωσε στο X ο Γουές Μόριλ, επικεφαλής μηχανικός του Cybertruck.

Πολιτικές απώλειες και χρηματιστηριακές πιέσεις για τον Μασκ

Η ανακοίνωση της Tesla έρχεται στο τέλος μιας δύσκολης εβδομάδας για τον Έλον Μασκ, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέφεραν τα πολιτικά αποτελέσματα που επιδίωκε.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δισεκατομμυριούχος διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για πολιτικές δαπάνες, στηρίζοντας κυρίως υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών.

Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των υποψηφίων που υποστήριξε δεν κατάφερε να επικρατήσει.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες του Μασκ βρίσκονταν σε τροχιά απώλειας χρηματιστηριακής αξίας άνω των 370 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνολικά μέσα στην εβδομάδα.

Η απόφαση για το Cybertruck σηματοδοτεί επομένως μια σημαντική αλλαγή προτεραιοτήτων για την Tesla, η οποία εγκαταλείπει σταδιακά ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα οχήματά της προκειμένου να επικεντρωθεί στην αυτόνομη οδήγηση.

Το ερώτημα είναι πλέον εάν το Cybercab θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες του Μασκ, εκεί όπου το Cybertruck δεν τα κατάφερε.