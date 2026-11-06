Άδωνις Γεωργιάδης: Οι ευχές του Γιώργου Τσαλίκη για τα γενέθλιά του – «Χρόνια πολλά υπουργέ μου καλέ»

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Τα γενέθλιά του έχει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, βλέπουμε την συνάντησή του με τον Γιώργο Τσαλίκη στο Υπουργείο Υγείας και τις ευχές που του έδωσε ο επιτυχημένος τραγουδιστής.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ο Γιώργος Τσαλίκης ανέφερε: «Λοιπόν, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως πολιτικής. Αλλά όταν χρειάστηκε και όποτε χρειάστηκε, ήσουν δίπλα μας. Οπότε θέλω να σου πω χρόνια πολλά υπουργέ μου καλέ. Και να πω σ’ ευχαριστώ, γιατί πρώτη φορά ζήτησα κάτι για μία οικογένεια με τεράστιο θέμα και μπήκες μπροστά».

«Είναι το καθήκον μας και η δουλειά μας», του απάντησε ο υπουργός Υγείας.

Επιπλέον, ο τραγουδιστής είπε: «Και όμως το κάνετε πολύ καλά. Χρόνια πολλά στον υπουργό».

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το βίντεο, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε: «Τυχαία βρέθηκε ο φίλος μου @tsalikisgiorgos στο Υπουργείο Υγείας για θέμα του Υπουργείου και μου ευχήθηκε Χρόνια Πολλά! Ευχαριστώ Γιώργο μου».