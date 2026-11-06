Τηλεθέαση (5/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 20,2%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 18,5%
- ALPHA – Happy Day 13,2%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 12,6%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,9%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,3%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 20,6%
- ΣΚΑΪ – Live You 19,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 16,1%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,8%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,1%
- OPEN – 10 Παντού 9,1%
- STAR – Stars System 8,7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,3%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,3%
- ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 2,9%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 20,6%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,5%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,9%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,8%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 14,7%
- MEGA – Νταντά της Γειτονιάς 10,7%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,8%
- STAR – First Dates 8,5%
- ΑΝΤ1 – Pre Game Show 8,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ALPHA – Happy Day 19,6%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,9%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 8,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 8,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 5,5%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 3,8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,7%
10:00 – 13:00
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 14%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,8%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,1%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 12,3%
- ΣΚΑΪ – Live You 11,5%
- STAR – Stars System 10,1%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,7%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4%
- OPEN – 10 Παντού 3,7%
- ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 0,4%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 17,1%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 15,5%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 12,5%
- STAR – First Dates 11,9%
- MEGA – Νταντά της Γειτονιάς 11,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,9%
- ΑΝΤ1 – Pre Game Show 7,9%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,1%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,5%