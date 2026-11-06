Τηλεθέαση (5/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση. Τα αναλυτικά στοιχεία καταγράφουν τις επιδόσεις των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών καθώς και των σειρών και των αθλητικών μεταδόσεων.