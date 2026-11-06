Τηλεθέαση (5/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση. Τα αναλυτικά στοιχεία καταγράφουν τις επιδόσεις των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών καθώς και των σειρών και των αθλητικών μεταδόσεων. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση.
  • Στην πρωινή ζώνη, το Κοινωνία Ώρα MEGA έφτασε το 20,2% στο γενικό κοινό, ενώ το Happy Day συγκέντρωσε 19,6% στο δυναμικό κοινό.
  • Στην prime time ζώνη, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον ANT1 κατέκτησε την πρωτιά σημειώνοντας 20,6% στο γενικό σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 20,2%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 18,5%
  3. ALPHA – Happy Day 13,2%
  4. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 12,6%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 12%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,9%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,8%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,3%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 20,6%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 19,8%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 16,1%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,8%
  5. ALPHA – Super Κατερίνα 10,1%
  6. OPEN – 10 Παντού 9,1%
  7. STAR – Stars System 8,7%
  8. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,3%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,3%
  10. ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 2,9%

Prime Time Ζώνη:

  1. ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 20,6%
  2. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,5%
  3. ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,9%
  4. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,8%
  5. ALPHA – Μια Γυναίκα 14,7%
  6. MEGA – Νταντά της Γειτονιάς 10,7%
  7. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,8%
  8. STAR – First Dates 8,5%
  9. ΑΝΤ1 – Pre Game Show 8,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ALPHA – Happy Day 19,6%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,9%
  3. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 8,4%
  4. ΣΚΑΪ – Σήμερα 8,3%
  5. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6%
  6. OPEN – Ώρα Ελλάδος 5,5%
  7. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 3,8%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,7%

10:00 – 13:00

  1. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 14%
  2. ALPHA – Super Κατερίνα 13,8%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 13,1%
  4. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 12,3%
  5. ΣΚΑΪ – Live You 11,5%
  6. STAR – Stars System 10,1%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,7%
  8. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4%
  9. OPEN – 10 Παντού 3,7%
  10. ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 0,4%

Prime Time Ζώνη:

  1. ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 17,1%
  2. ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 15,5%
  3. ALPHA – Μια Γυναίκα 12,5%
  4. STAR – First Dates 11,9%
  5. MEGA – Νταντά της Γειτονιάς 11,2%
  6. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,9%
  7. ΑΝΤ1 – Pre Game Show 7,9%
  8. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,1%
  9. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,5%
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