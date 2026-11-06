Finos Film: Η συγκινητική ανάρτηση για τη Μάρθα Καραγιάννη – «Λάμψη χωρίς προσπάθεια»

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Η Finos Film με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, τιμά τη μνήμη της Μάρθας Καραγιάννη, καθώς σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία ηθοποιός.

Η εταιρεία δημοσίευσε βίντεο με φωτογραφίες της αγαπημένης ηθοποιού, θυμίζοντας ορισμένες από τις στιγμές της που έμειναν ανεξίτηλες στη μεγάλη οθόνη, αλλά και τη χαρακτηριστική γοητεία και την ενέργεια που τη συνόδευαν σε όλη την πορεία της.

«Μάρθα είναι… λάμψη χωρίς προσπάθεια, βλέμμα που καθηλώνει, κίνηση που φυσάει, χιούμορ που τολμά», γράφει χαρακτηριστικά η Finos Film, αποτίοντας φόρο τιμής.

Η Μάρθα Καραγιάννη γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1939 και υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Συνδέθηκε στενά με τη Φίνος Φιλμ και τον σκηνοθέτη Γιάννη Δαλιανίδη, συμμετέχοντας σε αγαπημένες ταινίες όπως «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», «Κάτι να Καίει», «Κορίτσια για Φίλημα», «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες» και «Γοργόνες και Μάγκες».

Έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία κινηματογραφική παρακαταθήκη.