NAVTEX της Κύπρου για το καλώδιο EMC – Ξεχωριστή NAVTEX της Ελλάδας για υποθαλάσσια έρευνα στο νοτιοανατολικό Κρητικό Πέλαγος

Ξεχωριστές NAVTEX για υποθαλάσσια έρευνα για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών σε περιοχές που εμπίπτουν εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) τους, εξέδωσαν Κύπρος και Ελλάδα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΚΣΕΔ) εξέδωσε NAVTEX, η οποία είναι σε ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου και μέχρι τις 15 του μήνα για εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών από το πλοίο “KOBI RUEGG” για το σύστημα καλωδίων του διαδρόμου East to Med (EMC), εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι ο διάδρομος EMC αφορά σε υποθαλάσσιο και επίγειο καλωδιακό σύστημα τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας.
Η NAVTEX της Κύπρου
ZCZC MA86
02 1800 UTC NOV 2026
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA
NAV WRNG 337/26
MEDITERRANEAN SEA
S/V “KOBI RUEGG” (MMSI: 31100683, CALL SIGN:C6DI4) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED CORRIDOR (EMC), WITHIN REPUBLIC OF CYPRUS EEZ FROM 02 NOV 2026 UNTIL 15 NOV 2026, ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:
LINE 1
35° 01.766’N – 30° 49.601’E
35° 01.426’N – 30° 53.910’E
34° 53.391’N – 31° 20.738’E
34° 39.128’N – 31° 38.506’E
34° 32.952’N – 31° 42.966’E
34° 21.024’N – 31° 50.407’E
34° 17.535’N – 31° 52.266’E
34° 06.103’N – 31° 56.215’E
33° 56.254’N – 32° 07.542’E
33° 48.387’N – 32° 16.300’E
33° 41.640’N – 32° 21.563’E
LINE 2
34° 44.020’N – 30° 33.733’E
34° 41.881’N – 30° 57.113’E
34° 38.633’N – 31° 03.989’E
34° 35.022’N – 31° 07.105’E
34° 24.763’N – 31° 15.807’E
34° 17.978’N – 31° 20.826’E
34° 15.763’N – 31° 22.463’E
34° 06.999’N – 31° 26.263’E
33° 53.252’N – 31° 39.631’E
33° 50.214’N – 31° 45.189’E
WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED
CANCEL THIS MESSAGE ON 16 0001 UTC
NOV 2026
THIS MESSAGE CANCELS NW-302/26.
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA
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H NAVTEX της Ελλάδας
Παρομοίως, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν NAVTEX για υποθαλάσσια έρευνα στο νοτιανατολικό Κρητικό Πέλαγος για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο “KOBI RUEGG” σε περιοχή που εμπίπτει εντός της Ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική Navtex θα είναι σε ισχύ μεταξύ 7 και 11 Νοεμβρίου.
ZCZC HA95
050930 UTC NOV 26
IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1404/26
1.SOUTHEAST CRETAN SEA
UNDERWATER SURVEY FOR FIBER OPTIC CABLE INSTALLATION
BY THE VESSEL ‘KOBI RUEGG’.
THE SURVEY WILL TAKE PLACE IN AREAS
FALLING WITHIN THE GREEK
EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND CONTINENTAL SHELF
FROM 07 NOV 26 UNTIL 11 NOV 26
IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:
34 10.53N 026-32.39E
34-16.33N 027-03.88E
34-17.89N 027-27.64E
34-27.93N 027-48.71E
34-42.70N 028-22.86E
34-49.21N 028-45.51E
34-45.81N 029-14.52E
34-46.09N 029-28.46E
34-49.45N 029-35.23E
34-49.60N 029-53.55E
34-47.22N 029-58.53E
AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:
34-30.93N 026-19.19E
34-42.95N 026-56.42E
34-42.85N 027-15.83E
34-39.38N 027-27.24E
34-39.36N 027-32.65E
34-53.56N 028-07.78E
35-01.61N 028-21.95E
35-02.02N 028-34.32E
35-01.03N 028-38.39E
35-02.00N 028-44.85E
35-07.46N 028-53.98E
35-09.05N 028-59.96E
35-06.03N 029-53.97E
SAFETY DISTANCE REQUIRED 2 NM
2. CANCEL THIS MSG ON 112200 UTC NOV 26
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