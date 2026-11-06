NAVTEX της Κύπρου για το καλώδιο EMC – Ξεχωριστή NAVTEX της Ελλάδας για υποθαλάσσια έρευνα στο νοτιοανατολικό Κρητικό Πέλαγος

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Ξεχωριστές NAVTEX για υποθαλάσσια έρευνα για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών σε περιοχές που εμπίπτουν εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) τους, εξέδωσαν Κύπρος και Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΚΣΕΔ) εξέδωσε NAVTEX, η οποία είναι σε ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου και μέχρι τις 15 του μήνα για εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών από το πλοίο “KOBI RUEGG” για το σύστημα καλωδίων του διαδρόμου East to Med (EMC), εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο διάδρομος EMC αφορά σε υποθαλάσσιο και επίγειο καλωδιακό σύστημα τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας.

Η NAVTEX της Κύπρου

ZCZC MA86

02 1800 UTC NOV 2026

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 337/26

MEDITERRANEAN SEA

S/V “KOBI RUEGG” (MMSI: 31100683, CALL SIGN:C6DI4) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED CORRIDOR (EMC), WITHIN REPUBLIC OF CYPRUS EEZ FROM 02 NOV 2026 UNTIL 15 NOV 2026, ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35° 01.766’N – 30° 49.601’E

35° 01.426’N – 30° 53.910’E

34° 53.391’N – 31° 20.738’E

34° 39.128’N – 31° 38.506’E

34° 32.952’N – 31° 42.966’E

34° 21.024’N – 31° 50.407’E

34° 17.535’N – 31° 52.266’E

34° 06.103’N – 31° 56.215’E

33° 56.254’N – 32° 07.542’E

33° 48.387’N – 32° 16.300’E

33° 41.640’N – 32° 21.563’E

LINE 2

34° 44.020’N – 30° 33.733’E

34° 41.881’N – 30° 57.113’E

34° 38.633’N – 31° 03.989’E

34° 35.022’N – 31° 07.105’E

34° 24.763’N – 31° 15.807’E

34° 17.978’N – 31° 20.826’E

34° 15.763’N – 31° 22.463’E

34° 06.999’N – 31° 26.263’E

33° 53.252’N – 31° 39.631’E

33° 50.214’N – 31° 45.189’E

WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED

CANCEL THIS MESSAGE ON 16 0001 UTC

NOV 2026

THIS MESSAGE CANCELS NW-302/26.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN

H NAVTEX της Ελλάδας

Παρομοίως, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν NAVTEX για υποθαλάσσια έρευνα στο νοτιανατολικό Κρητικό Πέλαγος για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο “KOBI RUEGG” σε περιοχή που εμπίπτει εντός της Ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική Navtex θα είναι σε ισχύ μεταξύ 7 και 11 Νοεμβρίου.

ZCZC HA95

050930 UTC NOV 26

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1404/26

1.SOUTHEAST CRETAN SEA

UNDERWATER SURVEY FOR FIBER OPTIC CABLE INSTALLATION

BY THE VESSEL ‘KOBI RUEGG’.

THE SURVEY WILL TAKE PLACE IN AREAS

FALLING WITHIN THE GREEK

EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND CONTINENTAL SHELF

FROM 07 NOV 26 UNTIL 11 NOV 26

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34 10.53N 026-32.39E

34-16.33N 027-03.88E

34-17.89N 027-27.64E

34-27.93N 027-48.71E

34-42.70N 028-22.86E

34-49.21N 028-45.51E

34-45.81N 029-14.52E

34-46.09N 029-28.46E

34-49.45N 029-35.23E

34-49.60N 029-53.55E

34-47.22N 029-58.53E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34-30.93N 026-19.19E

34-42.95N 026-56.42E

34-42.85N 027-15.83E

34-39.38N 027-27.24E

34-39.36N 027-32.65E

34-53.56N 028-07.78E

35-01.61N 028-21.95E

35-02.02N 028-34.32E

35-01.03N 028-38.39E

35-02.00N 028-44.85E

35-07.46N 028-53.98E

35-09.05N 028-59.96E

35-06.03N 029-53.97E

SAFETY DISTANCE REQUIRED 2 NM

2. CANCEL THIS MSG ON 112200 UTC NOV 26

NNNN