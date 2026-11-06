Τρίκαλα: Αιφνιδιαστικός έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Κτηνιατρική Υπηρεσία – Κατασχέθηκαν αρχεία

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά σε επιδοτήσεις και ενισχύσεις της περιόδου 2020–2021, ενώ από την υπηρεσία κατασχέθηκε υλικό.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο έλεγχος άρχισε περίπου στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκε το βράδυ, ενώ το κλιμάκιο απέσπασε πλήθος αρχείων από τον χώρο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και υποθέσεις που αφορούν σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Η αρμοδιότητά της καλύπτει υποθέσεις απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών πόρων, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Τα Τρίκαλα έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο έρευνας για αγροτικές επιδοτήσεις. Σε ανακοίνωσή της το 2023, η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε γνωστοποιήσει υπόθεση εννέα κτηνοτρόφων της περιοχής οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι δήλωναν περισσότερα βοοειδή από όσα είχαν ή ακόμη και ζώα που δεν διέθεταν, προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη ζημία σε εκείνη την υπόθεση ανερχόταν σε 270.000 ευρώ και τα στοιχεία της έρευνας είχαν προκύψει από επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το trikalaenimerosi.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένας κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, επτά απαλλάχθηκαν από την επιβολή ποινής αφού επέστρεψαν τα ποσά που είχαν λάβει αχρεωστήτως, ενώ ένας ακόμη κρίθηκε αθώος.