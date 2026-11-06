Θεσσαλονίκη: «Όχι» από το δικαστήριο στο πάγωμα της έξωσης των ηλικιωμένων στην Τούμπα – Βίντεο από τη συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το σπίτι

Δυσάρεστη εξέλιξη για την υπόθεση της έξωσης ζευγαριού ηλικιωμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση του δικαστηρίου ως προς το πάγωμα της έξωσης, στην οδό Καππαδοκίας, στην Τούμπα, ήταν αρνητική.

Η οικογένεια είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να ανασταλεί προσωρινά η έξωση, μέχρι να εξεταστεί η αγωγή για την ακύρωση του συμβολαίου. Το αίτημα αφορούσε στο διαμέρισμα όπου ζουν οι ηλικιωμένοι, το οποίο βγήκε σε πλειστηριασμό και πωλήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας που είχε κατατεθεί προκειμένου να μην απομακρυνθούν οι δύο ηλικιωμένοι από την κατοικία τους μέχρι την εκδίκαση της αγωγής για την ακύρωση του συμβολαίου πώλησης.

Έξω από την πολυκατοικία όπου βρίσκεται το διαμέρισμα έχουν ήδη συγκεντρωθεί άτομα με σκοπό να αποτρέψουν την έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Την ίδια ώρα, η Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης απευθύνει κάλεσμα να μεταβούν στο σημείο όσο το δυνατόν περισσότεροι μπορούν.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Κουρμούλης από την Επιτροπή Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς αναφέρθηκε αρχικά στην αρνητική απόφαση της Δικαιοσύνης λέγοντας πως το Δικαστήριο αρνήθηκε αυτό που θα έδινε μια προσωρινή ανάσα στην υπόθεση. “Η προστασία από τη Δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη”, σχολίασε λέγοντας πως αυτό που βλέπουν οι πολίτες ως δίκαιο έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ασπίδα προστασίας στο ηλικιωμένο ζευγάρι μέσω των συγκεντρώσεων για την αποτροπή της έξωσης θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο ηλικιωμένοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Ο 77χρονος συνταξιούχος (Λ. Π.) είναι καρκινοπαθής, πάσχει από άνοια και έχει υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι πολιτικοί πρόσφυγες από την Τσεχοσλοβακία.

Μιλώντας τη Δευτέρα για την περιπέτεια που βιώνει η οικογένειά της, η 75χρονη γυναίκα περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες ενημερώθηκε ότι πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι της.

«Ήρθαν την περασμένη Πέμπτη και μου είπαν έτσι ξερά: σε τρεις μέρες βγαίνεις. Δεν είχαμε πάρει κανένα ειδοποιητήριο, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μόνο προφορικά μας το ανακοίνωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η υπόθεση ξεκίνησε από ένα δάνειο που είχε πάρει ο γιος τους, για το οποίο το ζευγάρι είχε μπει εγγυητής.

“Δεν χρωστάμε το σπίτι. Μπήκαμε εγγυητές στο παιδί μας. Το σπίτι το έχουμε ξεπληρώσει”, υπογράμμισε, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Η ίδια αποκάλυψε πως αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται από μία φίλη τους, ενώ ο σύζυγός της, λόγω της κατάστασης της υγείας του, δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τι έχει συμβεί. “Ο άνδρας μου δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Με ρωτάει γιατί είμαστε εδώ”, είπε

“Είναι ένα σπίτι το οποίο η τράπεζα κατέσχεσε επειδή ο πατέρας μπήκε εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο του γιου του, το σπίτι του οποίου επίσης κατασχέθηκε. Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, να βγει μια απόφαση που να μας λέει ότι μπορούμε να μείνουμε, όχι να έρχονται και να μας ανακοινώνουν ότι σε τρεις μέρες θα πρέπει να φύγουμε, χωρίς να μας δίνουν χρόνο ούτε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Εμείς τους γονείς τους πήραμε από εδώ, γιατί δεν θα το άντεχαν”, είχε δηλώσει την ίδια ημέρα σε δημοσιογράφους ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού.