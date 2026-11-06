Βόλος: Κάθειρξη 15 ετών για τη μητέρα που κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της και διακινούσε βίντεο – Πώς αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης της ανήλικης

Δικάστηκε στη Λάρισα η υπόθεση αιμομιξίας και παιδικής πορνογραφίας που σόκαρε το πανελλήνιο και την τοπική κοινωνία του Βόλου όταν αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Για την υπόθεση η 52χρονη, η οποία εκμεταλλευόταν σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, χωρίς αναστέλλουσα δύναμη την έφεση. Παραδέχτηκε τα πάντα και δήλωσε στο δικαστήριο ότι την καθοδηγούσε τρίτο πρόσωπο γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα.

Το δικαστήριο που την καταδίκασε ομόφωνα δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, σύμφωνα με το gegonotanews.

Η ανήλικη που αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας, εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της το 2022 στο ορφανοτροφείο, όταν ήταν εννέα ετών, γιατί δεν μπορούσε να τη ζήσει. Εξαναγκαζόταν σε άσεμνες πράξεις που η 52χρονη βιντεοσκοπούσε και στη συνέχεια εμπορευόταν το υλικό.

Το κορίτσι είχε παραδοθεί στο Ορφανοτροφείο από τη μητέρα της, ενώ υποβαλλόταν σε μετάγγιση αίματος (έχει δρεπανοκυτταρική αναιμία) κάθε 20 ημέρες και στο σπίτι της ζούσε χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ πολλές φορές της έλειπε και το φαγητό. Όταν επέστρεψε σπίτι μετά από μεγάλη κινητοποίηση από φιλανθρωπικούς οργανισμούς και χρήματα που συγκεντρώθηκαν, βίωσε τον εφιάλτη.

Η ίδια η μητέρα δήλωνε τον Ιανουάριο του 2022:

«Tο χρέος στη ΔΕΗ είναι 10.000 ευρώ και στη ΔΕΥΑΜΒ 2. 650 ευρώ. Από το 2014 κανένας διακανονισμός δεν τηρήθηκε και το χρέος εκτοξεύθηκε. Μπορώ να δουλέψω ως μοδίστρα στο σπίτι και να φροντίζω το παιδί μου ταυτόχρονα. Μπορώ να κάνω όποια δουλειά χρειαστεί. Πρέπει να ζήσουμε και το μόνο που ζητάω είναι να δουλέψω», έλεγε.

Η αποκάλυψη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στην αρχή του χρόνου, από έναν πολίτη ο οποίος εντόπισε το κινητό της γυναίκας, που το είχε χάσει στην περιοχή των Παλαιών. Στην προσπάθειά του να το ανοίξει, για να δει σε ποιον ανήκει, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικη και το παρέδωσε αμέσως στην ΕΛΑΣ.

Στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκε η κάτοχος της συσκευής από τους αστυνομικούς, εκδόθηκε από σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και πραγματοποιήθηκε έρευνα και στη συσκευή βρέθηκαν εννέα φωτογραφίες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρήκαν κι άλλη συσκευή κινητού με ανάλογες φωτογραφίες, αποθηκευμένες σε cloud server.

H «στοργική μητέρα» παραπέμφθηκε για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, καθώς και για γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας και κατιούσας γραμμής. Όλες οι πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση.

Η ίδια φαίνεται να παρήγαγε και να κατείχε τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες εμφανίζονται η ίδια και το παιδί, χωρίς σε όλες να διακρίνονται τα πρόσωπά τους.

Σημειώνεται πως η ανήλικη έχει επιστρέψει στο Ορφανοτροφείο, ενώ στη δίκη δεν κατέθεσε.