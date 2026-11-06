Zoom in: Το απρόοπτο με τον Λιβάνιο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, η ατάκα Ανδρουλάκη, η σημαία του ΠΑΣΟΚ σε νυχτερινή πίστα και η φωτογραφία του Καμμένου από το Παρίσι

Ένα μικρό απρόοπτο σημειώθηκε κατά την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Την ώρα που βρισκόταν στο βήμα, ο υπουργός παρέσυρε άθελά του με το χέρι του το ποτήρι με το νερό που βρισκόταν στο αναλόγιο, με αποτέλεσμα αυτό να πέσει στο πάτωμα και να χυθεί.

«Αυτό δεν το έχω συνηθίσει. Συνήθως χύνουμε καφέ για λεφτά, όχι νερό» είπε ο Θοδωρής Λιβάνιος που συνέχισε την ομιλία του. Όμως το ποτήρι με το νερό που ήταν ακουμπισμένο στο πόντιουμ χύθηκε και δεύτερη φορά. «Νεράκι είναι εντάξει, μέχρι να… βραχυκυκλώσουμε» σχολίασε.

Στο βήμα τον διαδέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν άντεξε να μην σχολιάσει χαμογελώντας: «Ο πρώτος τίτλος υπουργέ είναι ότι εδώ τα κάνατε θάλασσα». «Συγγνώμη πρόεδρε τι να κάνω;» του απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει: «Δεν πειράζει. Το θέμα είναι στα υπόλοιπα…»

Οι δυο τους είχαν… προηγούμενα. Μπαίνοντας στην αίθουσα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε από τη θέση του υπουργού Εσωτερικών, Θόδωρου Λιβάνιου, για την καθιερωμένη χειραψία. Μόνο που η συνάντηση είχε απρόσμενη εξέλιξη: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες με έναν μικρό νάρθηκα στο δάχτυλο λόγω ατυχήματος. Τραβώντας το χέρι του, το προστατευτικό γλίστρησε και έμεινε… ενθύμιο στην παλάμη του υπουργού. «Το δάχτυλό μου πήρες» του είπε αυθόρμητα ο κ. Ανδρουλάκης, προτού κατευθυνθεί στη θέση του για να ρίξει το τελειωτικό πείραγμα: «Και το δάχτυλο… όλα θα μας τα πάρετε».

Τσίπρας και… Καμμένος στο Παρίσι

Στη Γαλλία ταξίδεψε ο Αλέξης Τσίπρας και συμμετείχε στη μεγάλη κινητοποίηση στο Παρίσι, κάνοντας λόγο για «ανταπόδοση» της αλληλεγγύης την οποία είχε δείξει ο γαλλικός λαός στους Έλληνες το 2015, όταν εκείνοι ήταν στους δρόμους.

«Ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους, τα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας που περπάτησε για αρκετές ώρες στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ανάρτηση για το… Παρίσι (από το Παρίσι;) έκανε και ο Πάνος Καμμένος. «Σε λίγο αρχίζει η διαδήλωση…. Πολίτες της Ευρώπης ανατρέπουν την διεφθαρμένη ελίτ των Βρυξελλών που προωθούν τα σενάρια του πολέμου με ανύπαρκτο εχθρό. Δεν επιτρέπουν όμως τις ασκήσεις των ισλαμιστών» έγραψε ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του κ. Τσίπρα. Φωτογραφία αρχείου ή τυχαία επισκέφθηκε το Παρίσι την ίδια μέρα;

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«Πράσινος ήλιος» στην πίστα

Το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται η Κόνι Μεταξά, η διασκέδαση πήρε απρόσμενα… «πασοκικό» χρώμα. Η τραγουδίστρια, φορώντας ένα καπελάκι του ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε στη σκηνή και, εν μέσω αποθέωσης, άρχισε να ανεμίζει με πάθος μια σημαία του κόμματος, υπό τους ήχους του «Καλημέρα Ήλιε». Αν στη Χαριλάου Τρικούπη ψάχνουν σποτ για να προσεγγίσουν τη Gen Z, η λύση τούς προσφέρθηκε στο πιάτο.. «Όποιος ξέρει, ξέρει» σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης που δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο με την Κόνι Μεταξά, κόρη του Λευτέρη Πανταζή.

Μία ανάσα από το ΠΑΣΟΚ η Κασιμάτη

Μπορεί η επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ να εκκρεμεί, αλλά στη Βουλή η χωροταξία μίλησε από μόνη της. Κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του ιδιωτικού χρέους την Τετάρτη, η ανεξάρτητη βουλευτής Β΄ Πειραιώς ήταν στην Ολομέλεια την ώρα που μιλούσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιλέγοντας να καθίσει σε απόσταση… αναπνοής από τα πράσινα έδρανα. Κομματικά μπορεί να μην ολοκληρώθηκε ακόμη η μετακόμιση, κοινοβουλευτικά πάντως η διαδρομή έχει ήδη φτάσει στον… τερματισμό. Η ανεξάρτητη βουλευτής στέλνει σαφή μηνύματα επαναπροσέγγισης, με την παρουσία της στο μνημόσυνο της Φώφης Γεννηματά, ενώ το σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη πως «η ψυχή της ήταν πάντα εδώ» κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορεί να θεωρηθεί.

Φόρεσε γυαλιά VR και έπαιξε HADO

Σε μια ιδιότυπη… προπόνηση, φορώντας γυαλιά VR επιδόθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την περιοδεία του στην Πάφο. Επισκεπτόμενος το International School of Paphos, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δοκίμασε τις δυνάμεις του στο HADO, το άθλημα επαυξημένης πραγματικότητας όπου εκτοξεύεις ψηφιακές βολές και προσπαθείς να αποφύγεις τα πυρά των αντιπάλων σου. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, πρόκειται για την τέλεια εξάσκηση: στην καθημερινή πολιτική σκακιέρα άλλωστε, το να ρίχνεις βολές και –κυρίως- να ξέρεις πώς να αποφεύγεις τα χτυπήματα, είναι απαραίτητο προσόν επιβίωσης.

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Η συγκινητική ανάρτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου

Μια ανθρώπινη στιγμή μοιράστηκε στα social media η Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή την ημέρα γενεθλίων του πατέρα της, που έχει φύγει από τη ζωή. Όπως ανέφερε, πηγαίνοντας το πρωί τον γιο της -ο οποίος έχει πάρει το όνομα του παππού του- στον βρεφονηπιακό σταθμό, πήγε να χαιρετήσει ηλικιωμένους από τα ΚΑΠΗ του Πειραιά που βρίσκονταν στη Βουλή για ξενάγηση. Για την υπουργό, τα χαμόγελα και η ζεστασιά των ηλικιωμένων έφεραν στο μυαλό την αγάπη που θα χάριζε στον γιο της ο δικός του παππούς…

«Σήμερα θα είχε γενέθλια ο μπαμπάς μου. Πρωί πρωί, πήρα τον γιο μου, που έχει το όνομά του, για να τον αφήσω στον βρεφονηπιακό σταθμό. Την ίδια ώρα, στη Βουλή, είχαν έρθει οι παππούδες και οι γιαγιάδες από τα ΚΑΠΗ του Πειραιά για την ξενάγηση που τους είχα υποσχεθεί.

Πριν αφήσω τον μικρό στον σταθμό, πέρασα να τους χαιρετίσουμε. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δύο στιγμές της ημέρας μου συνδέθηκαν με τον πιο τρυφερό τρόπο. Στη χαρά τους, στη ζεστασιά στο βλέμμα τους, στα χαμόγελα και στο αυθόρμητο καμάρι τους, έβλεπα κάτι από την αγάπη που θα του χάριζε ο δικός του παππούς.

Μια ημέρα που η απουσία του μπαμπά μου γίνεται ακόμα πιο αισθητή, η παρουσία τόσων άλλων παππούδων και γιαγιάδων την έκανε για λίγο, πιο γλυκιά. Πόσο τρυφερά τα φέρνει καμιά φορά η ζωή» έγραψε.

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Καμία κιλοβατώρα χαμένη στο υπουργείο

Ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης δεν αφήνει καμία.. κιλοβατώρα να πάει χαμένη. Πριν από λίγες μέρες, καθώς έβγαινε από το γραφείο του για μια συνάντηση με μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου λίγα μέτρα πιο πέρα, εντός του υπουργείου, γύρισε προς την πόρτα και έδωσε πρακτικές οδηγίες: «Δεν ξεχνάμε, πριν βγούμε από το γραφείο κλείνουμε τα φώτα!».

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«Μπλόκο» από το TikTok στον Καρπουχτσή

Θύμα των αλγορίθμων του TikTok έπεσε ο Κώστας Καρπουχτσής. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέβασε απόσπασμα από τηλεοπτικό πάνελ σχολιάζοντας τη φράση της Σοφίας Βούλτεψη περί άρθρου 23 που «παρεισέφρησε», όμως η πλατφόρμα είχε άλλη άποψη. Σύμφωνα με τον ίδιο κατέβασε το βίντεο θεωρώντας το… προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI)! «Άντε πείσε το TikTok ότι έτσι κάνει σε κάθε πάνελ… αποπροσανατολισμός και μπάλα στην εξέδρα εκτός θέματος», σχολίασε με νόημα.

«Παρεισέφρησε το άρθρο 23… Ειλικρινά, εξαιρετική λέξη. Γιατί ως παραδοχή λέει περισσότερα απ’ όσα μάλλον θα ήθελε η κ. Βούλτεψη. Ως εξήγηση, όμως, δεν φτάνει ούτε για αστείο» είχε γράψει μαζί με την ανάρτηση του βίντεο ο κ. Καρπουχτσής.