Μυστήριο με το θάνατο κρατουμένου στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου – Σε εξέλιξη έρευνα

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Μυστήριο με τον θάνατο ενός κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σε εξέλιξη έρευνα

Για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και να αποσαφηνιστεί τι συνέβη μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 62χρονου.