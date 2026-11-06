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Μυστήριο με το θάνατο κρατουμένου στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου – Σε εξέλιξη έρευνα

Ένας 62χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του να παραμένουν αδιευκρίνιστες. Για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές ώστε να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στο σωφρονιστικό κατάστημα. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κελί του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου του και να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στο σωφρονιστικό κατάστημα.
  • Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μυστήριο με τον θάνατο ενός κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

 

Σε εξέλιξη έρευνα

Για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και να αποσαφηνιστεί τι συνέβη μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 62χρονου.

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