Το συγκλονιστικό μυστικό που κρυβόταν στα «σπλάχνα» ελληνικού ναού στη Σικελία: Οι σκελετοί 3 μικρών παιδιών που ήταν θαμμένα σε κοινό τάφο

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Ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου κρύβει στα σπλάχνα του ένα συγκλονιστικό μυστικό που έρχεται τώρα στο φως. Ο λόγος για τον εμβληματικό Ναό της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας, ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα του 5ου αιώνα π.Χ. που άντεξε στο πέρασμα των χιλιετιών αλλάζοντας ταυτότητες — από παγανιστικό ιερό των αρχαίων Ελλήνων αποίκων σε χριστιανική βασιλική των βυζαντινών χρόνων.

Πρόσφατα, οι αρχαιολογικές σκαπάνες έφεραν στην επιφάνεια μια μακάβρια όσο και συγκινητική ανακάλυψη: κάτω από το πέτρινο δάπεδο του ναού, εντοπίστηκε ένας κοινός τάφος που φιλοξενούσε για αιώνες τους σκελετούς τριών μικρών παιδιών.

Το εύρημα αυτό δεν αποτελεί απλώς μια ανθρώπινη ιστορία από το βαθύ παρελθόν, αλλά το κλειδί που αναμένεται να ξεκλειδώσει τη μεταβατική περίοδο όπου ο αρχαίος ναός άφησε πίσω του τη λατρεία των θεών του Ολύμπου για να μετατραπεί σε χριστιανικό κοιμητήριο.

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν τις ανασκαφές στο εσωτερικό του Ναού της Ομόνοιας στον Ακράγαντα της Σικελίας, εντόπισαν τα λείψανα τουλάχιστον τριών παιδιών, θαμμένων μαζί σε έναν κοινό τάφο λαξευμένο στο δάπεδο.

Η χρονολόγηση των οστών θα μπορούσε να δείξει πότε αυτός ο ελληνικός ναός, ο οποίος αργότερα μετατράπηκε σε εκκλησία, άρχισε να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ως νεκροταφείο.

Γύρω στο 440–430 π.Χ., οι Έλληνες άποικοι του Ακράγαντα, μιας αποικίας στη νότια ακτή της Σικελίας, έχτισαν έναν ναό πάνω σε έναν λόφο.

Είναι δωρικού ρυθμού, του πιο απλού από τους ελληνικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, με στιβαρούς κίονες και χωρίς ανάγλυφη διακόσμηση στο επάνω μέρος τους (κιονόκρανα).

Το κτίριο έχει μήκος περίπου 39 μέτρα, δηλαδή σχεδόν όσο ενάμισι γήπεδο μπάσκετ τοποθετημένο στη σειρά. Ανεγέρθηκε περίπου την ίδια εποχή με τον Παρθενώνα στην Αθήνα.

Έξι κίονες κοσμούν κάθε άκρη του και δεκατρείς εκτείνονται σε κάθε πλευρά του.

Ολόκληρη η δομή υψώνεται σχεδόν στα εννέα μέτρα. Σήμερα είναι γνωστός ως ο Ναός της Ομόνοιας (Temple of Concordia). Αποτελεί μέρος της Κοιλάδας των Ναών στον Ακράγαντα, η οποία ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1997, και συγκαταλέγεται στους καλύτερα διατηρημένους ελληνικούς ναούς παγκοσμίως.

Η αρχαία πόλη ήταν τόσο πλούσια που ο Έλληνας ποιητής Πίνδαρος την περιέγραψε ως την πιο όμορφη από τις θνητές πόλεις.

Μια νέα ανασκαφική περίοδος ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχαιολογικού και Τοπικού Πάρκου της Κοιλάδας των Ναών (Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi). Ο διευθυντής του πάρκου, ο αρχιτέκτονας Ρομπέρτο Σιαράτα, προώθησε το συγκεκριμένο έργο.

Της προσπάθειας ηγούνται η αρχαιολόγος Μαρία Σερένα Ρίτζο και ο Ρομπέρτο Μιτσικέ, αρχαιοανθρωπολόγος —δηλαδή ειδικός στα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίζονται σε ανασκαφές.

Ο Μιτσικέ έχει εργαστεί ήδη στην περιοχή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο.

Οι πρώτες ημέρες των ερευνών απέδωσαν καρπούς.

Στο εσωτερικό του ναού, η ομάδα εντόπισε ανθρώπινα οστά, τα οποία μια πρώτη ανθρωπολογική εκτίμηση αποδίδει σε τουλάχιστον τρία παιδιά που θάφτηκαν μαζί σε έναν κοινό τάφο, λαξευμένο στο δάπεδο.

Η επίσημη ανακοίνωση δεν δίνει πληροφορίες για την ηλικία των παιδιών ούτε για τη χρονολογία της ταφής.

Επίσης, δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για τον τάφο που είχε εντοπιστεί κατά την περίοδο 2018–2019 ή για κάποιον άλλον. Τα οστά θα μεταφερθούν τώρα στο εργαστήριο, γεγονός που αναμένεται να δείξει την εποχή που έζησαν τα παιδιά, καθώς και τι μπορούμε να μάθουμε για την κατάσταση της υγείας τους και τη διατροφή τους.

Ο περιφερειακός υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σικελίας, Φραντσέσκο Πάολο Σκαρπινάτο, δήλωσε ότι η αρχαιολογική κληρονομιά παραμένει ζωντανή και συνεχίζει να αφηγείται το παρελθόν όταν επενδύονται χρήματα στην έρευνα.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον ναό ως ένα «υπαίθριο εργαστήριο». Ο Σιαράτα πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες εργασίες του πάρκου επικεντρώνονται στην περίπλοκη στρωματογραφία της ιστορίας της Κοιλάδας, δηλαδή στις διαδοχικές χρήσεις που συσσωρεύτηκαν η μία πάνω στην άλλη σε έναν τόπο που παρέμεινε κατοικημένος για αιώνες.

Το παράδοξο της επιβίωσης: Πώς η αλλαγή ταυτότητας έσωσε το αρχαίο μνημείο από την καταστροφή

Για να καταλάβει κανείς γιατί έχει σημασία ένας τάφος σε αυτό το δάπεδο, πρέπει να ανατρέξει στη μεταγενέστερη «ζωή» του κτιρίου. Όπως πολλοί παγανιστικοί ναοί, ο Ναός της Ομόνοιας μετατράπηκε σε εκκλησία, και αυτή η μετατροπή αναφέρεται συχνά ως ένας από τους λόγους που έφτασε μέχρι τις μέρες μας σχεδόν ανέπαφος.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με το Πάνθεον στη Ρώμη, το οποίο μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό το 609 μ.Χ. και έτσι απέφυγε τη μοίρα άλλων ρωμαϊκών κτιρίων, τα οποία αποσυναρμολογήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν οι πέτρες τους ως οικοδομικό υλικό.

Η παράδοση αποδίδει την αλλαγή στον Γρηγόριο τον Ακραγαντινό, έναν επίσκοπο που έζησε μεταξύ του τέλους του έκτου και των αρχών του έβδομου αιώνα.

Ο βίος του γράφτηκε στα ελληνικά από τον Λεόντιο, ηγούμενο της μονής του Αγίου Σάββα στη Ρώμη. Σύμφωνα με τη σύνοψη αυτού του κειμένου από την αρχαιολόγο Ρόζα Μαρία Καρρά (Rosa Maria Carra), το κτίριο που φέρεται να μεταμόρφωσε ο Γρηγόριος ήταν η λεγόμενη Βασιλική των Αποστόλων.

Η ανακοίνωση του πάρκου προσθέτει ότι η μετατροπή αυτή έσωσε το μνημείο, και γι’ αυτόν τον λόγο ο Γρηγόριος θεωρείται προστάτης όσων φροντίζουν τα μουσεία.

Υπάρχει όμως μια παγίδα, την οποία παραδέχεται και το ίδιο το πάρκο: αυτή η χρονολόγηση (μεταξύ 6ου και 7ου αιώνα) δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ από αρχαιολογικά ευρήματα. Η χριστιανική φάση είναι ακόμα ορατή.

Όταν ο ναός μετατράπηκε σε εκκλησία, τα κενά ανάμεσα στους κίονες χτίστηκαν και ανοίχτηκαν καμάρες στους τοίχους του κεντρικού κλίτους (του κυρίως ναού).

Αυτές οι καμάρες διακρίνονται ακόμα στους τοίχους του σηκού, του εσωτερικού χώρου όπου ένας ελληνικός ναός φύλασσε το άγαλμα του θεού του.

Οι εκκλησιαστικές δομές αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια μιας αναστήλωσης στα τέλη του 18ου αιώνα, υπό την καθοδήγηση του Πρίγκιπα της Τορεμούτσα (Torremuzza).

Ακόμη και το όνομα δεν είναι αρχαίο.

Ο ιστορικός του 16ου αιώνα Τομάζο Φατζέλο (Tommaso Fazello) ονόμασε τον ναό «Ομόνοια» (Concordia) από μια λατινική επιγραφή που βρέθηκε εκεί κοντά, η οποία αναφέρει την αρμονία των κατοίκων του Ακράγαντα και δεν έχει καμία σχέση με το κτίριο.

Το ποιος θεός λατρευόταν αρχικά στον ναό παραμένει άγνωστο.

Ιστορία γραμμένη στα οστά: Τι γνωρίζαμε ήδη για τον τάφο του 12ου αιώνα

Η τρέχουσα εκστρατεία προκύπτει από τις ανασκαφές του 2018 και του 2019, οι οποίες αποτελούν μέρος ενός έργου με τίτλο La Valle dopo gli antichi («Η κοιλάδα μετά τους αρχαίους»), το οποίο στοχεύει στην ανασύνθεση της μακράς ιστορίας της νότιας άκρης του λόφου.

Αυτές οι εργασίες έφεραν στο φως έναν τάφο στον πρόναο, τη στοά στην είσοδο του ναού.

Η ραδιοχρονολόγηση των οστών του τον τοποθέτησε στον 12ο αιώνα, όταν οι Νορμανδοί κυβερνούσαν τη Σικελία. (Είχαν καταλάβει το νησί από τους Μουσουλμάνους ηγεμόνες του τον 11ο αιώνα, την ίδια εποχή που άλλοι Νορμανδοί κατέκτησαν την Αγγλία.)

Η ραδιοχρονολόγηση εκτιμά την ηλικία των οργανικών καταλοίπων μετρώντας την ποσότητα ραδιενεργού άνθρακα που εξακολουθούν να περιέχουν.

Μια μελέτη του 2021 στο περιοδικό Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, από τους Κλαούντια Φιορεντίνο, Ρομπέρτο Μιτσιτσέ, Βαλεντίνα Καμινέτσι, Μαρία Σερένα Ρίτζο και τους συνεργάτες τους, περιγράφει έναν τάφο στο εσωτερικό του πρόναου, με την ένδειξη Τ-68, του οποίου οι χρονολογίες παραπέμπουν στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα.

Επρόκειτο για έναν ορθογώνιο λάκκο διαστάσεων περίπου 2 επί 0,5 μέτρων, με δάπεδο κατασκευασμένο από τους ίδιους τους θεμέλιους λίθους του ναού.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η αψίδα της εκκλησίας τον «κατάπιε» αργότερα. Το άτομο που θάφτηκε εκεί ήταν ένας ενήλικας άνδρας, του οποίου τα οστά των ποδιών παρουσίαζαν σημάδια μακροχρόνιας φλεγμονής. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το δείγμα είναι πολύ μικρό για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον πληθυσμό του μεσαιωνικού Αγκριτζέντο.

Τα γραπτά αρχεία συμφωνούν με αυτή τη χρονολογία.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο Ρογήρος Β΄ ίδρυσε ένα αββαείο στην τοποθεσία αυτή υπό νορμανδική κυριαρχία και το αφιέρωσε στον Γρηγόριο.

Ακολουθούσε το ελληνικό τυπικό, πράγμα που σημαίνει ότι οι μοναχοί του χρησιμοποιούσαν την ελληνική αντί για τη λατινική μορφή λατρείας.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 12ου αιώνα, η εκκλησία πέρασε υπό τη δικαιοδοσία της επισκοπής του Αγκριτζέντο.

Ένα μεσαιωνικό κείμενο για τους επισκόπους της πόλης, το Libellus de successione pontificum Agrigenti, μαρτυρεί την ύπαρξη του μοναστηριού και της εκκλησίας του Αγίου Γρηγορίου σε αυτή την περιοχή.

Αναφέρει επίσης εργαστήρια κεραμικής που κατασκεύαζαν αμφορείς (ψηλά δοχεία αποθήκευσης) στο κοντινό παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο.

Μυστήριο πέντε αιώνων χωρίς αποδείξεις

Εδώ βρίσκεται η ουσία του ζητήματος. Μεταξύ της υποτιθέμενης μετατροπής, γύρω στα τέλη του έκτου αιώνα, και της μοναδικής χρονολογημένης ταφής στο εσωτερικό του ναού, τον 12ο αιώνα, μεσολαβούν περισσότεροι από πέντε αιώνες χωρίς άμεσα αρχαιολογικά τεκμήρια.

Αυτό είναι περίπου το χρονικό διάστημα που χωρίζει την αυλή των Τυδώρ από το σήμερα.

Η κάλυψη αυτού του κενού είναι ο στόχος του αρχαιολογικού πάρκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκστρατεία στοχεύει στη διεύρυνση των δεδομένων και στον ακριβή προσδιορισμό του πότε άρχισαν οι ταφές στο εσωτερικό του ιερού κτιρίου.

Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα χρειάζεται περισσότερα οστά για χρονολόγηση. Η μελέτη του 2021 παρέχει κάποια στοιχεία για τα παιδιά σε αυτό το νεκροταφείο.

Οι σκελετοί των παιδιών από τους διπλανούς τάφους δεν παρουσίαζαν σημάδια ασθένειας ή τραυματισμού, επομένως οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τι προκάλεσε τον θάνατό τους.

Αυτό είναι σύνηθες με τα παιδιά, καθώς πολλές σοβαρές ασθένειες επιφέρουν τον θάνατο προτού αφήσουν σημάδια στα οστά.

Στο ίδιο νεκροταφείο, ανατολικά του ναού, ένα παιδί περίπου τεσσάρων ετών και ένα άλλο περίπου επτά ετών ήταν θαμμένα μαζί σε έναν τάφο, ενώ ένα βρέφος ενάμισι έως δύο μηνών βρισκόταν σε έναν άλλο.

Οι συγγραφείς τοποθετούν αυτή την ομάδα στο δεύτερο μισό ή στα τέλη του 12ου αιώνα.

Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα για τους νέους σκελετούς, αλλά δείχνει ότι τα παιδιά αποτελούσαν μέρος αυτού του χώρου ταφής.

Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν σημασία τα τρία παιδιά.

Εάν οι χρονολογίες τους εμπίπτουν στον 12ο αιώνα, θα ενίσχυαν την εικόνα μιας εκκλησίας που λειτουργούσε ακόμη ως νεκροταφείο υπό τους Νορμανδούς.

Αν αποδειχθεί ότι είναι παλαιότερα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πρώτο φυσικό τεκμήριο για τη φάση που συνδέεται με τον Γρηγόριο, ή για τους αιώνες που ακολούθησαν.

Προς το παρόν, κανείς δεν γνωρίζει ποιο από τα δύο θα συμβεί.