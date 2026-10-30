Αρχαιολογική ανατροπή στην «καρδιά» της Μικράς Ασίας: Ψηφιδωτό 2.000 ετών «αποκαλύπτει» μια χαμένη ελληνιστική πόλη

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην καρδιά της Μικράς Ασίας έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την ιστορία της περιοχής, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για την εξάπλωση του ελληνιστικού πολιτισμού.

Το Κιουλτεπέ, γνωστό ιστορικά ως ένα από τα πιο ζωντανά εμπορικά κέντρα της αρχαίας Ανατολίας, κρύβει τελικά στα σπλάχνα του πολύ περισσότερα μυστικά από όσα υπολόγιζαν οι ειδικοί.

Αν και η περιοχή είναι κυρίως διάσημη για την ιστορία της κατά την Εποχή του Χαλκού, οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στην επιφάνεια ευρήματα που «γράφουν ξανά» το παρελθόν της, αποδεικνύοντας ότι η πόλη γνώρισε μια απρόσμενη ακμή και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους.

Ένα ψηφιδωτό δάπεδο, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τέσσερα διαδοχικά στρώματα της κατοικίας υποδηλώνουν ότι το Κιουλτεπέ στην κεντρική Τουρκία αποτελούσε έναν πολύ πιο σημαντικό οικισμό κατά την Ελληνιστική περίοδο από ό,τι είχε καταγραφεί έως τώρα. Τα ευρήματα αυτά φέρνουν στο φως ένα σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της αρχαίας Ανατολίας.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Κιουλτεπέ-Κανίς (Kültepe-Kaniş) στην κεντρική Τουρκία ανακάλυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά την κατανόησή μας για τον αρχαίο οικισμό κατά την Ελληνιστική περίοδο.

Ένα ψηφιδωτό δάπεδο, κατάλοιπα τουλάχιστον τριών κτιρίων και τέσσερα διαδοχικά αρχαιολογικά στρώματα υποδηλώνουν ότι η τοποθεσία συνέχισε να υποστηρίζει σημαντική αστική δραστηριότητα πολύ μετά τη φημισμένη εποχή του εμπορίου της Εποχής του Χαλκού.

Οι ανακαλύψεις προέρχονται από μια κοινή ανασκαφή Τουρκίας και Νότιας Κορέας, υπό την επικεφαλής του καθηγητή Φικρί Κουλάκογλου (Fikri Kulakoğlu) του Πανεπιστημίου της Άγκυρας.

Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στη Σεούλ στις 27 Οκτωβρίου, ο Κουλάκογλου εξήγησε ότι τα παλαιότερα ελληνιστικά κατάλοιπα στο Κιουλτεπέ ήταν πολύ περιορισμένα για να προσδιορίσουν το μέγεθος ή τον χαρακτήρα του οικισμού.

Τα τελευταία ευρήματα παρέχουν τα πρώτα σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία για ένα μεγαλύτερο συγκρότημα που χρονολογείται από αυτή την περίοδο.

Ένα ψηφιδωτό δάπεδο στο φως, δίπλα στο αρχαίο παλάτι του Βαρσάμα

Το κοινό ανασκαφικό έργο ξεκίνησε το 2025 στα ανατολικά του παλατιού του Βαρσάμα (Warshama), ενός από τα σημαντικότερα κτίρια της Εποχής του Χαλκού στο Κιουλτεπέ.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανασκαφικής περιόδου το 2026, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια δομή με ψηφιδωτό δάπεδο που χρονολογείται από την Ελληνιστική περίοδο (323–30 π.Χ.).

Αν και οι ανασκαφές στο Κιουλτεπέ συνεχίζονται από το 1948, αυτό είναι το πρώτο κτίριο με ψηφιδωτό δάπεδο αυτού του είδους που εντοπίζεται στην τοποθεσία.

Το τμήμα που διασώθηκε έχει διαστάσεις 163 εκατοστά από τα ανατολικά προς τα δυτικά και 165 εκατοστά από τα βόρεια προς τα νότια, ενώ επιπλέον θραύσματα υποδηλώνουν ότι το αρχικό δάπεδο εκτεινόταν πέρα από την αποκαλυφθείσα περιοχή.

Η ανασκαφή αποκάλυψε επίσης λεπτομέρειες για την κατασκευή του.

Οι αρχαίοι χτίστες ισοπέδωσαν το έδαφος και προετοίμασαν ένα θεμέλιο από θρυμματισμένη πέτρα και ψιλό χώμα, προτού προσθέσουν μικρά βότσαλα ποταμού.

Θραύσματα κεραμικής και ασβέστη αποτελούσαν μέρος των υλικών επίστρωσης, προσφέροντας στοιχεία για τις κατασκευαστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνταν στην ελληνιστική κεντρική Ανατολία.

Το ψηφιδωτό βρέθηκε μέσα στο δεύτερο από τα τέσσερα επάλληλα ελληνιστικά πολιτισμικά στρώματα.

Αυτές οι αποθέσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να ανασυνθέσουν τις διαδοχικές φάσεις κατοίκησης και αρχιτεκτονικής ανάπτυξης στο Κιουλτεπέ.

Στοιχεία-κλειδιά για έναν μεγαλύτερο ελληνιστικό οικισμό

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που περιβάλλουν το ψηφιδωτό ίσως αποδειχθούν σημαντικότερα από το ίδιο το δάπεδο.

Σύμφωνα με τον Κουλάκογλου, η ανασκαφή έχει εντοπίσει ίχνη τουλάχιστον τριών κτιρίων που ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος ενός μεγαλύτερου αρχιτεκτονικού συγκροτήματος.

Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά, επειδή η ελληνιστική αποικία του Κιουλτεπέ παρέμενε ελάχιστα κατανοητή, παρά τις δεκαετίες αρχαιολογικής έρευνας.

Παλαιότερες ανακαλύψεις είχαν επιβεβαιώσει τη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά είχαν δώσει ελάχιστες ενδείξεις για την αρχιτεκτονική οργάνωση ή την έκταση του οικισμού.

Ο Κουλάκογλου άφησε επίσης να εννοηθεί ότι το ψηφιδωτό θα μπορούσε να ανήκει σε ένα σημαντικό κτίριο, πιθανώς συνδεδεμένο με θρησκευτικές ή τελετουργικές δραστηριότητες.

Η ψηφιδωτή επίστρωση δαπέδων δεν ήταν συνηθισμένη στην κεντρική Ανατολία και θα μπορούσε να υποδηλώνει έναν χώρο υψηλού κύρους ή ειδικής χρήσης.

Ωστόσο, η ακριβής λειτουργία του κτιρίου παραμένει αβέβαιη.

Η ταυτοποίησή του ως ναού ή τελετουργικής δομής θα απαιτήσει περαιτέρω ανασκαφές και ανάλυση της γύρω αρχιτεκτονικής, καθώς και των σχετικών ευρημάτων.

Μια άλλη σημαντική ανακάλυψη είναι η κεραμική που ταυτοποιήθηκε ως εισαγόμενη από την Αθήνα και την Κύπρο.

Αυτά τα αντικείμενα παρέχουν αποδείξεις για τις συνδέσεις μεταξύ του Κιουλτεπέ και του ευρύτερου μεσογειακού κόσμου κατά την Ελληνιστική περίοδο, υποδηλώνοντας ότι ο ηπειρωτικός αυτός οικισμός συμμετείχε σε δίκτυα ανταλλαγών που εκτείνονταν πέρα από την κεντρική Ανατολία.

Με τη συνδρομή της κορεατικής τεχνολογίας οι αρχαιολογικές έρευνες

Η ανασκαφή συνδυάζει την αρχαιολογική τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας με τους τεχνολογικούς πόρους του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνητικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Νότιας Κορέας.

Οι Νοτιοκορεάτες ερευνητές έχουν επιστρατεύσει γεωφυσικές διασκοπήσεις, τρισδιάστατη σάρωση (3D scanning) και ψηφιακή τεκμηρίωση για τον εντοπισμό θαμμένων δομών και τη συστηματική καταγραφή του ανασκαμμένου υλικού. Το γεωραντάρ (GPR) και οι ηλεκτρικές διασκοπήσεις βοήθησαν την ομάδα να διερευνήσει τα υπόγεια χαρακτηριστικά προτού επιλέξει τις περιοχές ανασκαφής.

Αυτές οι τεχνικές έχουν επίσης βελτιώσει την τεκμηρίωση των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ο Κουλάκογλου εξήγησε ότι οι ερευνητές φέρνουν στο φως δεκάδες χιλιάδες θραύσματα κεραμικής κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών περιόδων, γεγονός που καθιστά τη συμβατική καταγραφή και ταξινόμηση ιδιαίτερα απαιτητική.

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Κιουλτεπέ-Κανίς

Η ψηφιακή σάρωση έχει μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία αυτών των υλικών, βελτιώνοντας παράλληλα τη συνέπεια των αρχαιολογικών αρχείων.

Σε συνδυασμό με τη συμβατική ανασκαφή, τη στρωματογραφική ανάλυση και τις μελέτες κεραμικής, οι μέθοδοι αυτές βοήθησαν τους ερευνητές να διερευνήσουν πιο αποτελεσματικά τα διαδοχικά στρώματα κατοίκησης του Κιουλτεπέ.

Τοποθετημένο περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Καισάρειας (Kayseri), το Κιουλτεπέ-Κανίς είναι κυρίως γνωστό ως η πρωτεύουσα του αρχαίου Βασιλείου του Κανές και ως ένα σημαντικό κέντρο του παλαιοασσυριακού εμπορικού δικτύου κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.

Η σημασία του βασίζεται κυρίως στις περίπου 23.500 σφηνοειδείς πινακίδες και φακέλους που έχουν ανακτηθεί από τον οικισμό. Γραμμένα σε μεγάλο βαθμό στην παλαιοασσυριακή ακκαδική γλώσσα, αυτά τα έγγραφα διασώζουν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, παρέχοντας μερικές από τις παλαιότερες γραπτές μαρτυρίες για την ιστορία της αρχαίας Ανατολίας.

Ο οικισμός αποτελείται από ένα άνω ύψωμα (ακρόπολη), όπου ορθώνονταν τα βασιλικά ανάκτορα και άλλα μνημειώδη κτίρια, και μια κάτω πόλη γνωστή ως κάρουμ (karum), όπου οι έμποροι ασκούσαν τις δραστηριότητές τους και διατηρούσαν τα νοικοκυριά τους.

Τα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η κατοίκηση του άνω υψώματος συνεχίστηκε μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο, αν και η έρευνα ιστορικά έχει επικεντρωθεί στις πολύ καλύτερα τεκμηριωμένες φάσεις της Εποχής του Χαλκού.

Τα νεοανακαλυφθέντα ελληνιστικά κατάλοιπα καλύπτουν, ως εκ τούτου, ένα σημαντικό κενό στο αρχαιολογικό αρχείο του οικισμού.

Αντί να αντιπροσωπεύουν ένα μεμονωμένο μεταγενέστερο κτίριο, το ψηφιδωτό και οι γύρω δομές ενδέχεται να ανήκουν σε μια εκτενέστερη φάση αστικής ανάπτυξης, της οποίας η κλίμακα και η οργάνωση μόλις τώρα αρχίζουν να έρχονται στο φως.

Το Κιουλτεπέ-Κανίς περιλαμβάνεται στον Ενδεικτικό Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 2014.

Η τουρκο-νοτιοκορεατική ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει τις ανασκαφές το 2027, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες τάφρους για να προσδιορίσει πώς συνδέονταν τα νεοεντοπισθέντα κτίρια και σε ποιο βαθμό μπορεί να ανασυντεθεί ο ελληνιστικός οικισμός.