Φονική έκρηξη Πλάκα: Ενώπιον του εισαγγελέα οι 3 κλέφτες του χαλκού – Πώς οι Aρχές έφτασαν στα ίχνη τους

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη, που προκάλεσε την κατάρρευση του νεοκλασικού κτιρίου το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Οι τρεις δράστες, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, συνελήφθησαν με βάση σχετικά εντάλματα σύλληψης που είχε εκδώσει σε βάρος τους η αρμόδια ανακριτική αρχή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των τριών δραστών ύστερα από έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, που διήρκεσε 34 ημέρες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις από το κτίριο της οδού Λυσικράτους.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων τους προέκυψε από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, την ανασύσταση του χώρου και την επιστημονική εξέταση των ευρημάτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών και σε συνθήκες μυστικότητας. Κατά τη διάρκειά της αξιοποιήθηκαν, επίσης, στοιχεία από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, οπτικοακουστικό υλικό και πειστήρια που συλλέχθηκαν από το σημείο της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται ότι από τα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα ανασύρθηκαν νεκροί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο και δύο ζευγάρια τουριστών, που διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Σε φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσίασε ο ΣΚΑΙ διακρίνονται οι τρεις δράστες να βγαίνουν από το κτίριο της Πλάκας, στις 2 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου. Έχουν ήδη ξηλώσει έναν χαλκοσωλήνα και τον έχουν τοποθετήσει σε ένα καροτσάκι. Στη συνέχεια εξαφανίζονται.

Παλιοί γνώριμοι των αρχών οι συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών, αφού ο 34χρονος έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ ο 37χρονος και ο 55χρονος έχουν συλληφθεί από 15 φορές ο καθένας.

Οι συλλήψεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις κλοπών, ληστειών, όπλων, ναρκωτικών και βαριών σωματικών βλαβών.

Παράλληλα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, εξετάζεται η εμπλοκή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις, κυρίως κλοπές, που διαπράχθηκαν την ημέρα της έκρηξης σε περιοχές από την Ομόνοια έως τον Άγιο Ιωάννη στον Νέο Κόσμο.

Οι κινήσεις των τριών δραστών πριν από την έκρηξη

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που εξέτασαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των τριών δραστών, πριν από την φονική έκρηξη.

Όπως προέκυψε από την ανάλυση, οι τρεις κατηγορούμενοι εισήλθαν στο κτίριο, αφού το διέρρηξαν, περίπου στις 2 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, 5,5 ώρες πριν από την έκρηξη. Παρέμειναν στο εσωτερικό του για λίγα λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησαν βιαστικά, μεταφέροντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.

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Οι ερευνητές εκτιμούν πως οι κατηγορούμενοι κατευθύνθηκαν στο ισόγειο κλιμακοστάσιο, απ’ όπου επιχείρησαν να αφαιρέσουν τον χάλκινο σωλήνα που βρισκόταν δίπλα στον μετρητή φυσικού αερίου. Χρησιμοποιήσαν έναν κόφτη για να αφαιρέσουν το κομμάτι του χαλκοσωλήνα, δίπλα στον μετρητή. Όταν αυτό συνέβη, προκλήθηκε διαρροή φυσικού αερίου, και τότε οι δύο από τους τρεις δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθεια, ενώ ο τρίτος φαίνεται ότι κράταγε τσίλιες απ’ έξω.

Διέφυγαν παίρνοντας μαζί ένα κομμάτι από τον χαλκοσωλήνα και ένα καροτσάκι σαν αυτά που χρησιμοποιούνται για τα ψώνια στις λαϊκές αγορές.

Το κλιμακοστάσιο αποτελούσε κλειστό χώρο, χωρίς παράθυρα και επαρκή αερισμό. Το φυσικό αέριο που διέρρευσε κινήθηκε προς τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί στον δεύτερο όροφο, ενώ παράλληλα διοχετεύθηκε και σε άλλους εσωτερικούς χώρους.

Το χρονικό διάστημα των περίπου 5,5 ωρών που μεσολάβησε μέχρι την έκρηξη ήταν αρκετό για τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αερίου. Έτσι, όπως εκτιμάται, όταν η ηλικιωμένη ένοικος του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου -που ήταν το μοναδικό που είχε παροχή φυσικού αερίου- ενεργοποίησε τον ηλεκτρικό διακόπτη, το πρωινό της 25ης Σεπτεμβρίου, προκλήθηκε σπινθήρας και στη συνέχεια η ανάφλεξη του συσσωρευμένου αερίου που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη που ισοπέδωσε το κτίριο.

Σύμφωνα με τα βίντεο που αναλύθηκαν, η έκρηξη καταγράφεται σχεδόν ταυτόχρονα στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο, στοιχείο που συνδέεται με τη διασπορά του αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής κατάφεραν, αξιοποιώντας σχετικό οπτικό υλικό και άλλα στοιχεία, να χαρτογραφήσουν την διαδρομή των δραστών εκείνο το ξημέρωμα. Φαίνεται πως μετά την έκρηξη, ξεκίνησαν από την Ομόνοια, πήγαν στην Ακρόπολη, από εκεί στο Κουκάκι, στην οδό Δημητρακοπούλου, την Καλλιρρόης, τη Φραντζή και κατέληξαν στον Άγιο Ιωάννη, στον σταθμό του μετρό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τι έδειξε η εξέταση των σωληνώσεων

Σημαντικό μέρος της έρευνας των αρχών επικεντρώθηκε στον εντοπισμό του σημείου από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, υπό τον αντιπύραρχο Δημήτρη Δημακογιάννη, συνεργάστηκαν με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικός, καθώς και με επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν από τα συντρίμμια τα τμήματα του μετρητή και των σωληνώσεων φυσικού αερίου και προχώρησαν στην ανασύσταση της εγκατάστασης. Αξιοποιήθηκε, δε, και φωτογραφία που απεικόνιζε τον μετρητή πριν από την έκρηξη.

Το σπασμένο τμήμα του σωλήνα μεταφέρθηκε στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του ΕΜΠ, προκειμένου να εξεταστεί ο μηχανισμός της θραύσης.

Όπως προέκυψε από την τεχνική ανάλυση, η σωλήνωση είχε υποστεί μηχανική καταπόνηση λόγω εφελκυσμού. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι ασκήθηκε ισχυρή δύναμη έλξης στον σωλήνα, κατά την προσπάθεια αποκοπής του.

Ο καθηγητής Πέτρος Τσακιρίδης επιβεβαίωσε ότι η διαρροή προήλθε από την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, δίπλα στον μετρητή. Στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας Τάσος Δέδες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Από θαύμα σώθηκαν 12 μαθητές σε σχολικό

Η τραγωδία στην Πλάκα θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη πιο εφιαλτικές διαστάσεις, αφού τη στιγμή της έκρηξης, στις 7:30 το πρωί, ένα σχολικό βαν με 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου κινείτο στην οδό Λυσικράτους, σε μικρή απόσταση από το νεοκλασικό κτίριο.

Σε βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το μαύρο όχημα διακρίνεται να περνά κοντά στο σημείο την ώρα της έκρηξης. Τα συντρίμμια που εκτινάχθηκαν προκάλεσαν υλικές ζημιές στο βαν, ωστόσο, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, αφού δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά που επέβαιναν σε αυτό. Οι μαθητές, φυσικά, αντιλήφθηκαν τι συνέβη και υπέστησαν σοκ.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι μας συνέβη. Βρισκόμουν στην Πλάκα για να πάρω δύο αδέλφια που έμεναν εκεί. Σκοτείνιασαν τα πάντα από την έκρηξη. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Το βαν υπέστη φθορές από τα ερείπια που εκτινάχθηκαν. Από θαύμα κανένα παιδί δεν έπαθε το παραμικρό», δήλωσε συγκλονισμένος ο οδηγός.