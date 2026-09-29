Πλάκα: Το επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια της φονικής έκρηξης – Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του 2ου ορόφου του κτιρίου της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα επικεντρώνονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9).

Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία διενεργούν τη σχετική προανάκριση.

Τη Δευτέρα, εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζώτου και μανόμετρων. Οι έλεγχοι έγιναν σε σωλήνα μήκους δύο μέτρων, ο οποίος συνδέει την κεντρική παροχή με τον μετρητή φυσικού αερίου του κτηρίου. Από τις μετρήσεις δεν διαπιστώθηκε διαρροή στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου.

Το εύρημα αυτό έστρεψε την έρευνα προς το εσωτερικό της οικοδομής και ειδικότερα σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης φυσικού αερίου στον 2ο όροφο. Η εγκατάσταση περιλάμβανε θερμοσίφωνα και κουζίνα.

Το σενάριο που εξετάζεται

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, συσκευή της εγκατάστασης ενδέχεται να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας και να σημειώθηκε διαρροή, με την παροχή αερίου να συνεχίζεται έως το πρωί.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο η συγκέντρωση του αερίου στον χώρο να έφτασε περίπου στο 15% και ένας σπινθήρας, πιθανώς από την ενεργοποίηση του φωτισμού όταν η ηλικιωμένη γυναίκα μπήκε στο μπάνιο, να προκάλεσε την έκρηξη.

Το συγκεκριμένο σενάριο ενισχύεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το γεγονός ότι η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου. Οι υπόλοιπες σοροί βρέθηκαν στα δωμάτια και στα κρεβάτια.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια

Στο σημείο βρέθηκαν τη Δευτέρα κλιμάκια του υπουργείου Πολιτισμού, της Πολεοδομίας και του Δήμου Αθηναίων. Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν επηρεαστεί τα δομικά στοιχεία των γειτονικών οικοδομών.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά το κτίριο που εφάπτεται στη δεξιά πλευρά της οικοδομής όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Οι εμπειρογνώμονες επικεντρώνονται στο σημείο όπου έχει δημιουργηθεί μεγάλο ρήγμα στον δεύτερο όροφο και εξετάζουν τη στατικότητα του γειτονικού κτιρίου.

Παρά τον καθαρισμό του χώρου, η περιοχή εξακολουθεί να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Σε ακτίνα περίπου 100 μέτρων έχουν καταγραφεί ζημιές σε καταστήματα και κτήρια, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένες τζαμαρίες και φθορές από το ωστικό κύμα.

Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών θα κρίνουν ποια από τα γειτονικά κτήρια παραμένουν ασφαλή και κατοικήσιμα.