Τι απαντά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη – Γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα

Δύο ιδιωτικές κλινικές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σφράγισε το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, η πρώτη απόφαση οριστικής διακοπής της λειτουργίας, επιδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτική κλινική, σε περιοχή λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, επιδόθηκε ακόμα μία απόφαση οριστικής διακοπής της λειτουργίας, σε ιδιωτική κλινική εντός της Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους

«Και στις δύο περιπτώσεις, είχε προηγηθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας (Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας) των δύο κλινικών, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου ουσιαστικά διακόπτει τη “στρόφιγγα” των πληρωμών των συγκεκριμένων κλινικών από τον ΕΟΠΥΥ» υπογραμμίζεται.

Άρχισε η διαδικασία για οριστική διακοπή λειτουργίας της μίας κλινικής

Σε ό, τι αφορά την ιδιωτική κλινική που έλαβε σήμερα την απόφαση για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, μετά την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, η αρμόδια υπηρεσία ξεκίνησε τη διαδικασία και για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Στο διάστημα αυτό, η κλινική υπέβαλε αίτημα συμμόρφωσης, το οποίο στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης έγινε δεκτό. Ωστόσο, σε νέο επιτόπιο έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι συνέχισαν να υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις ως προς τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η διαδικασία σφράγισης της κλινικής συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε σήμερα με την επίδοση της σχετικής απόφασης.

Τι αναφέρει για το πόρισμα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Ως προς το πόρισμα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην ίδια ιδιωτική κλινική, θα εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κι εάν όντως προκύπτουν παραλείψεις σχετικές με τη λειτουργία των επιτροπών της που διενεργούν τους ελέγχους, θα κινηθούν οι διαδικασίες αναζήτησης τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής στην οποία επιδόθηκε σήμερα η σχετική απόφαση, με αυτήν αφαιρούνται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας της και οι τροποποιητικές άδειες, λόγω «της ανάκλησης της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας στις 27/1/2026» και σοβαρών παραβάσεων «που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης νέας Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, ακόμη και μετά τη γνωστοποίηση προσωρινής παύσης κλινών».

Σε ό,τι αφορά την απόφαση που επιδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με αυτήν αφαιρούνται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας της και οι τροποποιητικές άδειες, λόγω «της ανάκλησης της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας στις 27/1/2026» και «σοβαρών παραβάσεων, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης νέας Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, ακόμη και μετά τη γνωστοποίηση μείωσης κλινών (άκυρες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σημαντική έλλειψη του ελάχιστα απαιτούμενου προσωπικού».

Και στις δύο περιπτώσεις, οι κάτοχοι των αδειών λειτουργίας των κλινικών θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων, τον τόπο φύλαξης του αρχείου των ασθενών καθώς και τον τρόπο πρόσβασης, ορίζοντας δύο άτομα ο καθένας ως υπεύθυνους για την πρόσβαση σε αυτό και γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Επιπλέον αναφέρεται ότι οι αποφάσεις για την παύση της λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών «εκτελούνται από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και με τη συνδρομή και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής».

«Κατά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της καθώς και ο Επιστημονικός και Διοικητικός Διευθυντής της Κλινικής υποχρεούνται να μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά των νοσηλευομένων για τη συνέχιση της νοσηλείας τους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ίδια ανακοίνωση.