Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που σφραγίστηκε

Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής.

Παράλληλα, ζητεί να καταθέσουν ανωμοτί ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που έγινε το 2025 και κυρίως να αιτιολογήσουν τη μη αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και απαιτούμενης υποδομής.

Παράλληλα ζήτησε ο εισαγγελέας να καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και να αιτιολογήσει τη μη οριστική διακοπή, παρότι είχε εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής που είχε εκδοθεί στις αρχές του 2026, αλλά να συναφθεί επίσης καταστατικό λειτουργίας της κλινικής την περίοδο που ερευνάται.

Τέλος, ζητείται να καταθέσουν ανωμοτί ως ύποπτοι, δίνοντας εξηγήσεις για τη λειτουργία του, τόσο ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής όσο και ο ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός, υπό τον έλεγχο του οποίου ήταν αυτό το ογκολογικό τμήμα, όπως αναφέρει το ERTNews.

Επιδόθηκε η απόφαση ανάκλησης της άδειας

Την απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής επέδωσαν δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι μετέβησαν στον χώρο της κλινικής.

Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Υπεύθυνος φέρεται να ήταν πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, ο οποίος, μαζί με ακόμη έναν γιατρό, φέρεται να χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι διαγνώσεις τους δεν αφορούσαν σε κακοήθεια.

Εξετάζεται επίσης αν για τη συνταγογράφηση των συγκεκριμένων, υψηλού κόστους φαρμάκων χρησιμοποιούνταν τα ΑΜΚΑ των ασθενών. Η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος φέρεται, μάλιστα, να διαφημιζόταν μέσω διαδικτύου, με βίντεο που παρουσίαζε τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της κλινικής.

Οι έλεγχοι στην κλινική είχαν ξεκινήσει έπειτα από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διερεύνησε και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια.

Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Αθήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς.