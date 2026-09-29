Θάνατος Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για 6 κινητά ζητεί ο εισαγγελέας

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Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο εισαγγελέας ζητεί την άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών, ύστερα από σχετικό αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

Η πρόταση του εισαγγελέα απευθύνεται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το σχετικό βούλευμα του οποίου αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής ζήτησε την άρση απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb, προκειμένου να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας.

Οι συγκεκριμένες ψηφιακές συσκευές κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι «μικροσκόπιο» θα μπουν τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν και συγκεκριμένα, οι συσκευές του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας, που εργάζονται στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Το χρονικό εύρος της αιτούμενης άρσης του απορρήτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο. Αρχίζει από τις 11 Ιουλίου 2026 και φτάνει έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες.