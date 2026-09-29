Θρήνος στην Καβάλα: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στη Θάσο

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Καβάλα, καθώς 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Ο αθλητής, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, δεν τα κατάφερε και πέθανε, προκαλώντας θλίψη.

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Καβάλα: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανείπωτη τραγωδία στην Καβάλα, καθώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.
  • Ο αθλητής του Βύρωνα Καβάλας, σε μια διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.
  • Το παιδί νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανείπωτη τραγωδία στην Καβάλα, καθώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

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Ο αθλητής του Βύρωνα Καβάλας, σε παιχνίδι για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΚ με τον Αίαντα Παναγίας την Κυριακή, που διεξαγόταν στη Θάσο, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Το παιχνίδι διακόπηκε και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο.

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Το παιδί νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Η ανάρτηση του ΑΠΣ Βύρωνα Καβάλας

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία.

Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. 

Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».

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