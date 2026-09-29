Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8. Μεταξύ άλλων μίλησε για την ενεργειακή κρίση και το πετρέλαιο, τα ελληνοτουρκικά, την ακρίβεια αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις.

«Υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Έχουμε μια γερμανική Ευρώπη. Η Ευρώπη ποδηγετείται από τη Γερμανία» είπε αρχικά ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε:

«Η Ευρώπη έχει μία ημίτρελη συμπεριφορά. Ο πόλεμος με τη Ρωσία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στηρίζουμε την Ουκρανία, σε έναν πόλεμο που είναι χαμένος. Καταδικάσαμε το ότι επιτέθηκε η Ρωσία, αλλά τώρα μιλάμε για την επιβίωση της Ευρώπης».

Όπως είπε ο κ. Βελόπουλος, «η λογική της Γερμανίας είναι να πάμε σε ένα Δ’ Ράιχ, με εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, εξοπλισμούς για να κερδίζει».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες, το λέω με πόνο ψυχής. Ακόμη και στην Ελλάδα. Είχαμε Καραμανλή και Παπανδρέου, με τα όποια λάθη τους, αλλά είχαν διαφορετικό status».

Σχετικά με το εάν απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ο κ. Βελόπουλος απάντησε ότι «μπορούμε μόνοι μας να τον μειώσουμε».

Δείτε απευθείας τη συνέντευξη μέσα από το enikos.gr

«Η Ελληνική Λύση έχει έτοιμη αιτιολογική έκθεση για το πώς θα κερδίσουμε χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Όταν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, νιώθει ότι το μισεί και φτάνει στο σημείο να το κλέβει» είπε σε άλλο σημείο ο Κυριάκος Βελόπουλος και συμπλήρωσε:

«Οι δουλειές στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές και αυτό θα το διορθώσουμε εμείς».

Για τα ελληνοτουρκικά

«Η εξωτερική πολιτική μας στηρίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν ενοχλούμε την Τουρκία» υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχει γίνει εθνική υποχώρηση. Η κυβέρνηση παραβίασε το Διεθνές Δίκαιο. Παρέδωσε έδαφος και στην περίπτωση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και στο Ιόνιο».

Για την παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες ο κ. Βελόπουλος απάντησε: «Θα τους βούλιαζα», διευκρινίζοντας ότι δεν εννοεί ότι θα τους έπνιγε.

«Θα συλλάμβανα τους Τούρκους αλιείς, θα έκανα ρεσάλτο, θα τους πήγαινα στο Λιμενικό, θα έλεγα πάρτους πίσω και αν χρειαζόταν θα δήμευα και το σκάφος» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Free Κύπρος» θα πούμε ποτέ; Ψευτοαριστερούς τους λέω εγώ εκείνους που φωνάζουν μόνο για την Παλαιστίνη και όχι για την Κύπρο» πρόσθεσε.

Για το «κόμμα» Σαμαρά, τον Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ

«Δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας. Ας κάνουν κόμματα όλοι. Η πολιτική είναι μαραθώνιος, όχι πυροτέχνημα. Από το 2019 φτιάχνουν κόμματα και κάθε φορά στην Ελληνική Λύση, βγαίνουμε αλώβητοι και ανεβαίνουμε δημοσκοπικά. Γιατί λέμε αυτό που πιστεύουμε και έχουμε σχέδιο. Όλοι να κάνουν κόμμα. Εγώ δεν ασκώ πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις» είπε ο κ. Βελόπουλος.

Σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη, υποστήριξε ότι «είναι πρόβλημα του κόσμου εάν θα τον αποδοκιμάσει ή θα τον επιδοκιμάσει. Εμείς είμαστε απέναντι ιδεολογικά», ενώ στο σχόλιο ότι η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση ο κ. Βελόπουλος απάντησε: «Δικάστηκαν από την ελληνική Δικαιοσύνη για την εγκληματική οργάνωση».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε ότι «δεν μπορώ να είμαι ανοιχτός σε συνεργασία με τη ΝΔ. Πώς θα συνεργαστώ με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι; Ο κ. Μητσοτάκης – δυστυχώς για αυτόν- έχει μαζέψει πολλούς γύρω του που από το μηδέν έβγαλαν πολλά λεφτά. Θέλω να κυβερνήσω. Έχω σχέδιο, έχω πρόγραμμα».