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Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό έγινε το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα για εργαστηριακή εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η πραγματογνωμοσύνη, που θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., θα ελέγξει κλήσεις, μηνύματα και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης διαγραμμένων αρχείων, ως νέο στοιχείο στη δικαστική διαδικασία.

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Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.
  • Το δικαστήριο διέταξε εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη στη συσκευή, η οποία θα ελέγξει κλήσεις, SMS, MMS και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Viber.
  • Θα επιχειρηθεί ανάκτηση τυχόν διαγραμμένων αρχείων από τη συσκευή, ενώ η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας συνεχίζεται με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα εξέλιξη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το πρωί της Τρίτης (29/9) το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

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Το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της εξέτασης θα ελεγχθούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS και MMS.

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Παράλληλα, η πραγματογνωμοσύνη θα επεκταθεί στις εφαρμογές ανταλλαγής δεδομένων και μηνυμάτων, μεταξύ άλλων και στο Viber, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Θα επιχειρηθεί ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για την αναζήτηση τυχόν διαγραμμένων αρχείων από τη συσκευή.

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Σε περίπτωση που εντοπιστούν διαγραμμένα δεδομένα, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα επιχειρήσουν την ανάκτησή τους, στο μέτρο του τεχνικά εφικτού.

Η εξέταση του κινητού αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη στοιχείο που θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, χωρίς τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης να είναι μέχρι στιγμής γνωστά.

 

Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών

Η διαδικασία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η απόφαση για την εργαστηριακή εξέταση του κινητού προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται κατά τη διάρκεια της δίκης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

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