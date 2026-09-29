Φθιώτιδα: Νταλίκα έπεσε πάνω σε άλλη νταλίκα που ήταν παρκαρισμένη μετά τα διόδια – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9) στην Φθιώτιδα, στην εθνική οδό στο ύψος των διοδίων της Τραγάνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Νταλίκα έπεσε πάνω σε άλλη νταλίκα που ήταν παρκαρισμένη μετά τα διόδια της Τραγάνας

Ήταν περίπου 5:30 το πρωί όταν μια νταλίκα, λίγο μετά τη διέλευσή της από τα διόδια, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε άλλη νταλίκα που ήταν σταθμευμένη στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamiareport.gr, το σταθμευμένο όχημα ήταν νταλίκα-ψυγείο, ο οδηγός της οποίας είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου και βρισκόταν μέσα στην καμπίνα, όπου κοιμόταν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το δεύτερο φορτηγό βγήκε από την πορεία του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο οδηγός ενδέχεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να αντιμετώπισε ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο φορτηγά. Ο οδηγός της νταλίκας που έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλοι τραυματισμοί.

Δείτε τις φωτογραφίες του lamiareport.gr

Προανάκριση διενεργεί το το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας

Στο σημείο του τροχαίου έφτασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου της νταλίκας.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.