LIVE UPDATE
Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία Πειραιά – Κλειστοί οι γύρω δρόμοι

Φθιώτιδα: Νταλίκα έπεσε πάνω σε άλλη νταλίκα που ήταν παρκαρισμένη μετά τα διόδια – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9) στην Φθιώτιδα, στο ύψος των διοδίων της Τραγάνας, όταν μία νταλίκα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένη νταλίκα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της κινούμενης νταλίκας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του, όπως η πιθανή υπνηλία ή παθολογικό πρόβλημα του οδηγού, παραμένουν υπό διερεύνηση από το Α' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Νταλίκα έπεσε πάνω σε νταλίκα στη Φθιώτιδα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Φθιώτιδα, στην εθνική οδό στο ύψος των διοδίων της Τραγάνας.
  • Ο οδηγός της νταλίκας που προσέκρουσε τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ το σταθμευμένο όχημα ήταν νταλίκα-ψυγείο με τον οδηγό του να κοιμάται μέσα στην καμπίνα.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ή να αντιμετώπισε παθολογικό πρόβλημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9) στην Φθιώτιδα, στην εθνική οδό στο ύψος των διοδίων της Τραγάνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Νταλίκα έπεσε πάνω σε άλλη νταλίκα που ήταν παρκαρισμένη μετά τα διόδια της Τραγάνας

Ήταν περίπου 5:30 το πρωί όταν μια νταλίκα, λίγο μετά τη διέλευσή της από τα διόδια, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε άλλη νταλίκα που ήταν σταθμευμένη στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamiareport.gr, το σταθμευμένο όχημα ήταν νταλίκα-ψυγείο, ο οδηγός της οποίας είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου και βρισκόταν μέσα στην καμπίνα, όπου κοιμόταν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το δεύτερο φορτηγό βγήκε από την πορεία του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο οδηγός ενδέχεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να αντιμετώπισε ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο φορτηγά. Ο οδηγός της νταλίκας που έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλοι τραυματισμοί.

Δείτε τις φωτογραφίες του lamiareport.gr

Νταλίκα έπεσε πάνω σε νταλίκα στη Φθιώτιδα

Νταλίκα έπεσε πάνω σε νταλίκα στη Φθιώτιδα

Νταλίκα έπεσε πάνω σε νταλίκα στη Φθιώτιδα

Προανάκριση διενεργεί το το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας

Στο σημείο του τροχαίου έφτασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου της νταλίκας.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ